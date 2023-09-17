Еще более полутысячи оккупантов убиты в Украине
Воскресенье, 17 сентября 2023, 08:29
Вооруженные силы уничтожили еще 530 российских оккупантов с техникой.
Источник: Генштаб
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.09.23 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 272320 (+530) человек,
- танков - 4620 (+4) ед,
- боевых бронированных машин - 8828 (+4) ед,
- артиллерийских систем - 6003 (+15) ед,
- РСЗО - 776 (+2) ед,
- средства ПВО - 523 (+2) ед,
- самолетов - 315 (+0) ед,
- вертолетов - 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 4742 (+4),
- крылатые ракеты - 1455 (+0),
- корабли / катера - 20 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 8537 (+12) ед,
- специальная техника - 896 (+5).
Данные уточняются.