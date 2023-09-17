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Еще более полутысячи оккупантов убиты в Украине

Роман ПетренкоВоскресенье, 17 сентября 2023, 08:29
Еще более полутысячи оккупантов убиты в Украине
фото: цнс

Вооруженные силы уничтожили еще 530 российских оккупантов с техникой.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.09.23 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 272320 (+530) человек,
  • танков - 4620 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин - 8828 (+4) ед,
  • артиллерийских систем - 6003 (+15) ед,
  • РСЗО - 776 (+2) ед,
  • средства ПВО - 523 (+2) ед,
  • самолетов - 315 (+0) ед,
  • вертолетов - 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4742 (+4),
  • крылатые ракеты - 1455 (+0),
  • корабли / катера - 20 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 8537 (+12) ед,
  • специальная техника - 896 (+5).

Данные уточняются.

Темы: война
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