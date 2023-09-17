Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Еще более полутысячи оккупантов убиты в Украине

Роман ПетренкоВоскресенье, 17 сентября 2023, 08:29
Еще более полутысячи оккупантов убиты в Украине
фото: цнс

Вооруженные силы уничтожили еще 530 российских оккупантов с техникой.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.09.23 ориентировочно составили:

Реклама:
  • личного состава - около 272320 (+530) человек,
  • танков - 4620 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин - 8828 (+4) ед,
  • артиллерийских систем - 6003 (+15) ед,
  • РСЗО - 776 (+2) ед,
  • средства ПВО - 523 (+2) ед,
  • самолетов - 315 (+0) ед,
  • вертолетов - 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4742 (+4),
  • крылатые ракеты - 1455 (+0),
  • корабли / катера - 20 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 8537 (+12) ед,
  • специальная техника - 896 (+5).

Данные уточняются.

Темы: война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Все новости...
война
ПВО сбила крылатую ракету россиян над Днепропетровщиной - ОВА
Защитники отбили 13 атак россиян в районе Клещеевки, за сутки 30 боестолкновений - Генштаб
Андрей Любка: Утверждение, что парни вернутся с фронта и наведут порядок – это инфантильность и бред
Последние новости
10:37
Поезда из Британии в Европу под Ла-Маншем отменили из-за подтопления вблизи Лондона
10:33
По всей Украине воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
10:16
В Сербии проводят перевыборы на 30 избирательных участках
10:13
Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство
10:04
Сын должен появиться на свет 24 февраля. История военных, которые встретили любовь на войне
09:38
Минобороны РФ заявило о попытке атаковать Крым беспилотным катером
09:28
Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения
09:00
видеоРоссия дроном уничтожила административное здание в Херсоне
08:46
В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек
08:31
Умеров и Остин поговорили о жестокой атаке России и ситуации на фронте
Все новости...
Реклама: