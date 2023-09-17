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Уночі сили ППО збили 12 з 16 повітряних цілей

Роман ПетренкоНеділя, 17 вересня 2023, 08:42
Уночі сили ППО збили 12 з 16 повітряних цілей
повітряні сили

Уночі 17 вересня противник завдав удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування та ударними БпЛА, були збиті 12 з 16 повітряних цілей.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: Усього зафіксовано 16 засобів повітряного нападу 6 БпЛА Shahed-136/131 з південно-східного та південного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Чауда) та 10 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55, випущених з 9 літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Енгельса.

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За даними повітряників, основний напрямок удару – південь Одещини.

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 12 повітряних цілей:

  • 6 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131";
  • 6 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Дослівно: "До відбиття повітряного нападу залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та інші засоби ураження.

ВІДЕО ДНЯ

Зафіксовано влучання ворожих ракет по території цивільного аграрного підприємства на Одещині, працює ДСНС, про наслідки повідомлять місцеві військові адміністрації".

Теми: Повітряні сили ЗСУ
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