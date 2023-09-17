Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Уночі сили ППО збили 12 з 16 повітряних цілей

Роман ПетренкоНеділя, 17 вересня 2023, 08:42
Уночі сили ППО збили 12 з 16 повітряних цілей
повітряні сили

Уночі 17 вересня противник завдав удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування та ударними БпЛА, були збиті 12 з 16 повітряних цілей.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: Усього зафіксовано 16 засобів повітряного нападу 6 БпЛА Shahed-136/131 з південно-східного та південного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Чауда) та 10 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55, випущених з 9 літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Енгельса.

Реклама:

За даними повітряників, основний напрямок удару – південь Одещини.

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 12 повітряних цілей:

  • 6 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131";
  • 6 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Дослівно: "До відбиття повітряного нападу залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та інші засоби ураження.

ВІДЕО ДНЯ

Зафіксовано влучання ворожих ракет по території цивільного аграрного підприємства на Одещині, працює ДСНС, про наслідки повідомлять місцеві військові адміністрації".

Теми: Повітряні сили ЗСУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Путін підписав указ про призов в армію 130 тисяч росіян

Швейцарія виділяє 103,5 млн євро на розмінування в Україні протягом 4 років

Київ відповів Орбану: Україна не змінювала межі своєї території 

фотоНамагалася з’їсти долари при затриманні: медики вимагали гроші за оформлення інвалідності

Литовська компанія модернізувала літак президента України

фотоЗеленський із рабинами вшанували жертв Бабиного Яру

Усі новини...
Повітряні сили ЗСУ
Повітряні сили показали, чим б'ють по цілях РФ: Storm Shadow під одне крило, Scalp – під друге
РФ шукає бомбардувальники України після подій в Криму – Ігнат про атаку на Хмельниччину
Повітряні сили вночі знищили всі 17 "Шахедів", які атакували Хмельниччину
Останні новини
17:56
USAID профінансує українські стартапи з кібербезпеки на пів мільярда доларів
17:55
"Війна нічого не спише": Раді пропонують забрати в корупціонерів лазівку строку давності
17:40
Проблеми ринку нерухомості Китаю загрожують всьому світу - міністр економіки Японії
17:24
Тріумф "Памфіра", нагорода для Іздрика та "Путлер капут": хто отримав "Золоту дзиґу" за 2023 рік
17:10
Будівництво метро на Виноградар: у "Київметробуді" провели обшуки
17:02
Норвегія не пускатиме авто з російськими номерами
17:00
Українці не повернули ліквідованим банкам понад 72 млрд кредитів
16:47
Путін підписав указ про призов в армію 130 тисяч росіян
16:45
фотоУ Норвегії на дворі будинку родина знайшла артефакти часів вікінгів
16:43
Інтервали між поїздами київського метро зменшать
Усі новини...
Реклама: