Уночі сили ППО збили 12 з 16 повітряних цілей

Уночі 17 вересня противник завдав удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування та ударними БпЛА, були збиті 12 з 16 повітряних цілей.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: Усього зафіксовано 16 засобів повітряного нападу – 6 БпЛА Shahed-136/131 з південно-східного та південного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Чауда) та 10 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55, випущених з 9 літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Енгельса.

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За даними повітряників, основний напрямок удару – південь Одещини.

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 12 повітряних цілей:

6 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131";

6 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Дослівно: "До відбиття повітряного нападу залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та інші засоби ураження.

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