Ночью силы ПВО сбили 12 из 16 воздушных целей

Ночью 17 сентября противник нанес удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования и ударными БпЛА, были сбиты 12 из 16 воздушных целей.

Источник: Воздушные силы

Детали: Всего зафиксировано 16 средств воздушного нападения - 6 БпЛА Shahed-136/131 с юго-восточного и южного направлений (Приморско-Ахтарск, Чауда) и 10 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55, выпущенных с 9 самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Энгельса.

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По данным воздушников, основное направление удара - юг Одесской области.

В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено 12 воздушных целей:

6 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131";

6 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Дословно: "К отражению воздушного нападения привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и другие средства поражения.

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Зафиксировано попадание вражеских ракет по территории гражданского аграрного предприятия в Одесской области, работает ГСЧС, о последствиях сообщат местные военные администрации".