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Потрібно готуватися до довгої війни в Україні – Столтенберг

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 17 вересня 2023, 10:32
Потрібно готуватися до довгої війни в Україні – Столтенберг
ФОТО NATO.INT

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що повномасштабна війна Росії проти України триватиме довго, й до цього потрібно бути готовими.

Джерело: Столтенберг в інтерв’ю виданням німецької медіагрупи Funke, "Європейська правда"

Деталі: Як пояснив генсек НАТО, "більшість воєн тривають довше, ніж очікувалося, коли вони починалися", і саме тому Альянс повинен готуватись до довгої війни в Україні".

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"Ми всі прагнемо швидкого миру. Водночас ми повинні усвідомлювати: якщо президент (Володимир. – ред.) Зеленський і українці перестануть воювати, їхня країна перестане існувати. Якщо президент Путін і Росія складуть зброю, у нас буде мир", – додав він.

Столтенберг підкреслив, що після завершення війни Україна повинна буде отримати гарантії безпеки, аби російська агресія проти неї не повторилась.

"Мирна угода не повинна слугувати для Росії перепочинком, щоб вона потім знову напала (на Україну. – Ред.). Ми не можемо більше дозволити Росії ставити під загрозу безпеку в Європі. Немає жодних сумнівів, що Україна зрештою буде в НАТО", – зазначив генсек.

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Нагадаємо: Минулого місяця канадський прем’єр Джастін Трюдо заявив, що держави "Групи семи" усвідомлювали тривалий характер повномасштабної війни Росії проти України та готові підтримувати Київ стільки, скільки буде потрібно.

Водночас президент США Джо Байден вважає, що війна в Україні не триватиме роками, оскільки президент РФ Владімір Путін з часом ухвалить рішення, що це не в інтересах Росії.

Теми: НАТОвійна
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