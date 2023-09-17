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Нужно готовиться к долгой войне в Украине - Столтенберг

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 17 сентября 2023, 10:32
Нужно готовиться к долгой войне в Украине - Столтенберг
ФОТО NATO.INT

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что полномасштабная война России против Украины продлится долго, и к этому нужно быть готовыми.

Источник: Столтенберг в интервью изданиям немецкой медиагруппы Funke, "Европейская правда"

Детали: Как пояснил генсек НАТО, "большинство войн длятся дольше, чем ожидалось, когда они начинались", и именно поэтому Альянс должен готовиться к долгой войне в Украине".

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"Мы все стремимся к быстрому миру. В то же время мы должны осознавать: если президент (Владимир. – Ред.) Зеленский и украинцы перестанут воевать, их страна перестанет существовать. Если президент Путин и Россия сложат оружие, у нас будет мир", – добавил он.

Столтенберг подчеркнул, что после завершения войны Украина должна будет получить гарантии безопасности, чтобы российская агрессия против нее не повторилась.

"Мирное соглашение не должно служить для России передышкой, чтобы она потом снова напала (на Украину. – Ред.). Мы не можем больше позволить России ставить под угрозу безопасность в Европе. Нет никаких сомнений, что Украина в конце концов будет в НАТО", – отметил генсек.

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Напомним: В прошлом месяце канадский премьер Джастин Трюдо заявил, что государства "Группы семи" осознавали длительный характер полномасштабной войны России против Украины и готовы поддерживать Киев столько, сколько потребуется.

В то же время президент США Джо Байден считает, что война в Украине не продлится годами, поскольку президент РФ Владимир Путин со временем примет решение, что это не в интересах России.

Темы: НАТОвойна
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