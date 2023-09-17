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Лаврову ввижається, що з Росією воюють США

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 17 вересня 2023, 12:58
Лаврову ввижається, що з Росією воюють США
фото: getty

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прокоментував ймовірні наміри Сполучених Штатів надати Україні далекобійні ракети ATACMS, заявивши, що США воюють проти РФ.

Джерело: Лавров у інтерв’ю російському пропагандисту Павлу Зарубіну, "Європейська правда"

Деталі: Голова російського МЗС повторив звичні тези про те, що рішення США про надання Україні ATACMS "не змінить суті того, що відбувається".

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"А відбувається те, що Україну підготували, довгі роки готували для того, щоб її тілами вести боротьбу для завдання стратегічної поразки Росії", – додав Лавров.

"Хай що вони (Сполучені Штати. – Ред.) казали, вони керують цією війною, вони виставляють зброю, боєприпаси, розвідувальні дані, дані із супутників. Вони ведуть проти нас війну", – підсумував свої думки російський міністр.

Нагадаємо: Росія неодноразово використовувала пропагандистський штамп про те, що з нею воює "колективний Захід", аби виправдати нездатність досягти своїх загарбницьких військових цілей в Україні.

ВІДЕО ДНЯ

Начальник Генерального штабу Чехії Карел Ржехка допускає ймовірність війни між Росією і НАТО. Водночас посадовці Альянсу постійно підкреслюють, що докладають зусиль для недопущенні подібної ескалації.

Теми: РосіяпропагандавійнаЛавров
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