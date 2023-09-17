Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Лаврову мерещится, что с Россией воюют США

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 17 сентября 2023, 12:58
Лаврову мерещится, что с Россией воюют США
фото: getty

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал вероятные намерения Соединенных Штатов предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS, заявив, что США воюют против РФ.

Источник: Лавров в интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину, "Европейская правда"

Детали: Глава российского МИД повторил привычные тезисы о том, что решение США о предоставлении Украине ATACMS "не изменит сути происходящего".

Реклама:

"А происходит то, что Украину подготовили, долгие годы готовили для того, чтобы ее телами вести борьбу для нанесения стратегического поражения России", – добавил Лавров.

"Что бы они (Соединенные Штаты. – Ред.) ни говорили, они управляют этой войной, они выставляют оружие, боеприпасы, разведывательные данные, данные со спутников. Они ведут против нас войну", – подытожил свои мысли российский министр.

Напомним: Россия неоднократно использовала пропагандистский штамп о том, что с ней воюет "коллективный Запад", чтобы оправдать неспособность достичь своих захватнических военных целей в Украине.

ВИДЕО ДНЯ

Начальник Генерального штаба Чехии Карел Ржехка допускает вероятность войны между Россией и НАТО. В то же время чиновники Альянса постоянно подчеркивают, что прилагают усилия для недопущения подобной эскалации.

Темы: РосcияпропагандавойнаЛавров
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Все новости...
Росcия
Посол Украины в Мексике упрекнула президента из-за российских военных на параде
Президент Финляндии о войне в Украине: Риск применения ядерного оружия огромен
Ким Чен Ын уехал из России с бронежилетом и дронами
Последние новости
10:37
Поезда из Британии в Европу под Ла-Маншем отменили из-за подтопления вблизи Лондона
10:33
По всей Украине воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
10:16
В Сербии проводят перевыборы на 30 избирательных участках
10:13
Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство
10:04
Сын должен появиться на свет 24 февраля. История военных, которые встретили любовь на войне
09:38
Минобороны РФ заявило о попытке атаковать Крым беспилотным катером
09:28
Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения
09:00
видеоРоссия дроном уничтожила административное здание в Херсоне
08:46
В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек
08:31
Умеров и Остин поговорили о жестокой атаке России и ситуации на фронте
Все новости...
Реклама: