Лаврову мерещится, что с Россией воюют США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал вероятные намерения Соединенных Штатов предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS, заявив, что США воюют против РФ.

Источник: Лавров в интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину, "Европейская правда"

Детали: Глава российского МИД повторил привычные тезисы о том, что решение США о предоставлении Украине ATACMS "не изменит сути происходящего".

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"А происходит то, что Украину подготовили, долгие годы готовили для того, чтобы ее телами вести борьбу для нанесения стратегического поражения России", – добавил Лавров.

"Что бы они (Соединенные Штаты. – Ред.) ни говорили, они управляют этой войной, они выставляют оружие, боеприпасы, разведывательные данные, данные со спутников. Они ведут против нас войну", – подытожил свои мысли российский министр.

Напомним: Россия неоднократно использовала пропагандистский штамп о том, что с ней воюет "коллективный Запад", чтобы оправдать неспособность достичь своих захватнических военных целей в Украине.

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