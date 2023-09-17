Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кім Чен Ин поїхав із Росії з бронежилетом і дронами

Роман ПетренкоНеділя, 17 вересня 2023, 13:34
Кім Чен Ин поїхав із Росії з бронежилетом і дронами
фото: центральне агентство кндр

Губернатор російського Примор'я Олег Кожемяко подарував диктатору КНДР Кім Чен Ину, який завершив свій візит до РФ, бронежилет і 6 дронів, вироблених для війни проти України.

Джерело: РИА Новости

Деталі: Тип подарованих безпілотників не вказується.

Реклама:

Крім того, лідер КНДР під час візиту отримав подарунки від міністра оборони РФ Сергія Шойгу і від командувача дальньої авіації ПКС РФ Кобилаша, а сам нібито передав подарунок Тихоокеанському флоту. Які саме подарунки передав і отримав Кім Чен Ин, не уточнюють.

Удень 17 вересня влада Примор'я повідомила, що Кім Чен Ин завершив офіційний візит до Росії.

Дослівно: "За два дні він відвідав аеродром "Кневичі" і фрегат "Маршал Шапошников", подивився балет "Спляча красуня" на Приморській сцені Маріїнського театру і зустрівся з північнокорейськими студентами.

ВІДЕО ДНЯ

Наостанок побував на шоу морських ссавців у Приморському океанаріумі".

Теми: РосіяКНДРпропагандавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Рада поповнилась новим нардепом

фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

Усі новини...
Росія
Лаврову ввижається, що з Росією воюють США
Захисники відбили 13 атак росіян в районі Кліщіївки, за добу 30 боєзіткнень – Генштаб
Польща заборонила в'їзд авто з російською реєстрацією
Останні новини
13:41
фото"Відчував, як горить моє тіло": історія захисника, в авто якого поцілила протитанкова ракета
13:34
Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"
13:33
"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня
13:27
У Києві відкрили рух Дегтярівським шляхопроводом: фактично новозбудований обʼєкт
13:17
Рада поповнилась новим нардепом
13:16
Raiffeisen викупить частку Дерипаски в австрійській Strabag
13:15
фото150 євро замість мільйонів: у Франції суд відхилив позов подружжя, яке продало за безцінь рідкісну маску
13:10
В Україні в найближчі дні очікуються дощі зі снігом
13:07
Суд ЄС залишив санкції проти Абрамовича в силі, які російський олігарх оскаржував
13:05
Україна в 2024 році виробить не лише мільйон FPV дронів, а й тисячі ударних дронів із більшою дальністю – Камишін
Усі новини...
Реклама: