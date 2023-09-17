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Кім Чен Ин поїхав із Росії з бронежилетом і дронами

Роман ПетренкоНеділя, 17 вересня 2023, 13:34
Кім Чен Ин поїхав із Росії з бронежилетом і дронами
фото: центральне агентство кндр

Губернатор російського Примор'я Олег Кожемяко подарував диктатору КНДР Кім Чен Ину, який завершив свій візит до РФ, бронежилет і 6 дронів, вироблених для війни проти України.

Джерело: РИА Новости

Деталі: Тип подарованих безпілотників не вказується.

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Крім того, лідер КНДР під час візиту отримав подарунки від міністра оборони РФ Сергія Шойгу і від командувача дальньої авіації ПКС РФ Кобилаша, а сам нібито передав подарунок Тихоокеанському флоту. Які саме подарунки передав і отримав Кім Чен Ин, не уточнюють.

Удень 17 вересня влада Примор'я повідомила, що Кім Чен Ин завершив офіційний візит до Росії.

Дослівно: "За два дні він відвідав аеродром "Кневичі" і фрегат "Маршал Шапошников", подивився балет "Спляча красуня" на Приморській сцені Маріїнського театру і зустрівся з північнокорейськими студентами.

ВІДЕО ДНЯ

Наостанок побував на шоу морських ссавців у Приморському океанаріумі".

Теми: РосіяКНДРпропагандавійна
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