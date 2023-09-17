Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Ким Чен Ын уехал из России с бронежилетом и дронами

Роман ПетренкоВоскресенье, 17 сентября 2023, 13:34
Ким Чен Ын уехал из России с бронежилетом и дронами
фото: центральне агентство кндр

Губернатор российского Приморья Олег Кожемяко подарил диктатору КНДР Ким Чен Ыну, который завершил свой визит в РФ, бронежилет и 6 дронов, произведенных для войны против Украины.

Источник: РИА Новости

Детали: Тип подаренных беспилотников не указывается.

Реклама:

Кроме того, лидер КНДР в ходе визита получил подарки от министра обороны РФ Сергея Шойгу и от командующего дальней авиацией ВКС РФ Кобылаша, а сам якобы передал подарок Тихоокеанскому флоту. Какие именно подарки передал и получил Ким Чен Ын, не уточняется.

Днем 17 сентября власти Приморья сообщили, что Ким Чен Ын завершил официальный визит в Россию.

Дословно: "За два дня он посетил аэродром "Кневичи" и фрегат "Маршал Шапошников", посмотрел балет "Спящая красавица" на Приморской сцене Мариинского театра и встретился с северокорейскими студентами.

ВИДЕО ДНЯ

Напоследок побывал на шоу морских млекопитающих в Приморском океанариуме".

Темы: РосcияКНДРпропагандавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Все новости...
Росcия
Лаврову мерещится, что с Россией воюют США
Защитники отбили 13 атак россиян в районе Клещеевки, за сутки 30 боестолкновений - Генштаб
Польша запретила въезд авто с российской регистрацией
Последние новости
10:37
Поезда из Британии в Европу под Ла-Маншем отменили из-за подтопления вблизи Лондона
10:33
По всей Украине воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
10:16
В Сербии проводят перевыборы на 30 избирательных участках
10:13
Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство
10:04
Сын должен появиться на свет 24 февраля. История военных, которые встретили любовь на войне
09:38
Минобороны РФ заявило о попытке атаковать Крым беспилотным катером
09:28
Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения
09:00
видеоРоссия дроном уничтожила административное здание в Херсоне
08:46
В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек
08:31
Умеров и Остин поговорили о жестокой атаке России и ситуации на фронте
Все новости...
Реклама: