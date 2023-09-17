Ким Чен Ын уехал из России с бронежилетом и дронами

Губернатор российского Приморья Олег Кожемяко подарил диктатору КНДР Ким Чен Ыну, который завершил свой визит в РФ, бронежилет и 6 дронов, произведенных для войны против Украины.

Источник: РИА Новости

Детали: Тип подаренных беспилотников не указывается.

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Кроме того, лидер КНДР в ходе визита получил подарки от министра обороны РФ Сергея Шойгу и от командующего дальней авиацией ВКС РФ Кобылаша, а сам якобы передал подарок Тихоокеанскому флоту. Какие именно подарки передал и получил Ким Чен Ын, не уточняется.

Днем 17 сентября власти Приморья сообщили, что Ким Чен Ын завершил официальный визит в Россию.

Дословно: "За два дня он посетил аэродром "Кневичи" и фрегат "Маршал Шапошников", посмотрел балет "Спящая красавица" на Приморской сцене Мариинского театра и встретился с северокорейскими студентами.

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Напоследок побывал на шоу морских млекопитающих в Приморском океанариуме".



