На Херсонщині росіяни вбили чоловіка на власному подвір’ї, ще один загинув через міну

На Херсонщині в Бериславському районі один чоловік загинув та ще одного травмовано через наїзд трактора на ворожу міну, а в Томиній Балці Білозерського району чоловік загинув внаслідок обстрілу.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Дослівно: "Під час польових робіт трактор наїхав на російську міну. Внаслідок вибуху 45-річний чоловік отримав численні травми.

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У нього осколкове поранення голови, правого ока, тупа травма живота, ушкодження грудної клітки, осколками уражено кінцівки. Також опіки ІІІ ступеня. У в край важкому стані його госпіталізували. На жаль, дорогою до лікарні чоловік помер.

Також травми отримав 26-річний чоловік. Його госпіталізовано у стані середньої важкості".

Деталі: Прокудін також повідомив, що близько 14:50 окупанти вдарили по Томиній Балці Білозерського району, загинув чоловік.

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"Під вогонь на своєму подвір’ї потрапив чоловік 1954 року народження. Отримані травми виявилися надто тяжкими. Медики, які прибули на місце, лише констатували смерть", - написав голова ОВА.