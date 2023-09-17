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На Херсонщине россияне убили мужчину в собственном дворе, еще один погиб из-за мины

Катерина ТищенкоВоскресенье, 17 сентября 2023, 16:12
На Херсонщине россияне убили мужчину в собственном дворе, еще один погиб из-за мины
Томина Балка, скриншот deepstatemap

На Херсонщине в Бериславском районе один человек погиб и еще один травмирован из-за наезда трактора на вражескую мину, а в Томиной Балке Белозерского района мужчина погиб в результате обстрела.

Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram

Дословно: "Во время полевых работ трактор наехал на российскую мину. В результате взрыва 45-летний мужчина получил многочисленные травмы.

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У него осколочное ранение головы, правого глаза, тупая травма живота, повреждения грудной клетки, осколками поражены конечности. Также ожоги III степени. В крайне тяжелом состоянии его госпитализировали. К сожалению, по дороге в больницу мужчина скончался.

Также травмы получил 26-летний мужчина. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести".

Детали: Прокудин также сообщил, что около 14:50 оккупанты ударили по Томиной Балке Белозерского района, погиб мужчина.

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"Под огонь на своем дворе попал мужчина 1954 года рождения. Полученные травмы оказались слишком тяжелыми. Медики, прибывшие на место, лишь констатировали смерть", - написал глава ОГА.

Темы: Херсонская областьвойнаминирование
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