Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни вдарили по цивільній інфрастуктурі на Сумщині: є загиблий і поранена

Катерина ТищенкоНеділя, 17 вересня 2023, 16:59
Росіяни вдарили по цивільній інфрастуктурі на Сумщині: є загиблий і поранена
місце обстрілу на Сумщині, фото: обласна прокуратура

Внаслідок обстрілу росіянами прикордонної Великописарівської громади на Сумщині у неділю загинув чоловік, жінка дістала поранення.

Джерело: прокуратура Сумщини

Дослівно: "17 вересня 2023 року близько 10 год окупанти, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, здійснили артилерійський обстріл цивільної інфраструктури Великописарівської громади на Сумщині.

Реклама:

Унаслідок атаки ворога на території власного домогосподарства загинув 47-річний чоловік, 40-річна жінка отримала поранення".

Теми: Сумська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

РосЗМІ: на війні в Україні загинуло понад 33 тисячі російських військових 

оновленоУкраїною шириться тривога

Україна пішла на поступку Угорщині, щоб розблокувати 500 млн євро з військового фонду ЄС

Усик та Ф'юрі битимуться за титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі

Сербський суд на рік ув'язнив ексгенерала СБУ Наумова – ЗМІ

Після протестів Кличко анонсував сесію Київради, де виділять гроші на ЗСУ

Усі новини...
Сумська область
Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини 37 разів — ОВА
По Сумщині ворог бив з артилерії, мінометів, АГС і дронів
Обстріли Сумщини: росіяни скидали ВОГ і запускали некеровані ракети
Останні новини
01:48
На Вінниччині лунають вибухи, є прильоти
01:38
В уряді Молдови не знають, для кого купуватиметься газ із Туреччини
01:06
У селищі Брянської області "порушено енергопостачання" – губернатор
00:34
На війні загинув фотограф Володимир Миронюк
00:14
Вірменія подала позов проти Азербайджану до Міжнародного суду ООН
23:57
Мовний бар'єр, медицина та труднощі з навчанням: у ЄС розповіли про адаптацію українських дітей
23:37
РосЗМІ: на війні в Україні загинуло понад 33 тисячі російських військових 
23:21
оновленоУкраїною шириться тривога
23:04
Посол у Польщі: Зернова суперечка не вплине на відносини Києва та Варшави
22:32
Інфляція в єврозоні досягла найнижчого рівня за 2 роки
Усі новини...
Реклама: