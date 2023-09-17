Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни вдарили по цивільній інфрастуктурі на Сумщині: є загиблий і поранена

Катерина ТищенкоНеділя, 17 вересня 2023, 16:59
Росіяни вдарили по цивільній інфрастуктурі на Сумщині: є загиблий і поранена
місце обстрілу на Сумщині, фото: обласна прокуратура

Внаслідок обстрілу росіянами прикордонної Великописарівської громади на Сумщині у неділю загинув чоловік, жінка дістала поранення.

Джерело: прокуратура Сумщини

Дослівно: "17 вересня 2023 року близько 10 год окупанти, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, здійснили артилерійський обстріл цивільної інфраструктури Великописарівської громади на Сумщині.

Реклама:

Унаслідок атаки ворога на території власного домогосподарства загинув 47-річний чоловік, 40-річна жінка отримала поранення".

Теми: Сумська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Рада поповнилась новим нардепом

фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

Усі новини...
Сумська область
Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини 37 разів — ОВА
По Сумщині ворог бив з артилерії, мінометів, АГС і дронів
Обстріли Сумщини: росіяни скидали ВОГ і запускали некеровані ракети
Останні новини
13:41
фото"Відчував, як горить моє тіло": історія захисника, в авто якого поцілила протитанкова ракета
13:34
Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"
13:33
"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня
13:27
У Києві відкрили рух Дегтярівським шляхопроводом: фактично новозбудований обʼєкт
13:17
Рада поповнилась новим нардепом
13:16
Raiffeisen викупить частку Дерипаски в австрійській Strabag
13:15
фото150 євро замість мільйонів: у Франції суд відхилив позов подружжя, яке продало за безцінь рідкісну маску
13:10
В Україні в найближчі дні очікуються дощі зі снігом
13:07
Суд ЄС залишив санкції проти Абрамовича в силі, які російський олігарх оскаржував
13:05
Україна в 2024 році виробить не лише мільйон FPV дронів, а й тисячі ударних дронів із більшою дальністю – Камишін
Усі новини...
Реклама: