Росіяни вдарили по цивільній інфрастуктурі на Сумщині: є загиблий і поранена
Неділя, 17 вересня 2023, 16:59
Внаслідок обстрілу росіянами прикордонної Великописарівської громади на Сумщині у неділю загинув чоловік, жінка дістала поранення.
Джерело: прокуратура Сумщини
Дослівно: "17 вересня 2023 року близько 10 год окупанти, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, здійснили артилерійський обстріл цивільної інфраструктури Великописарівської громади на Сумщині.
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Унаслідок атаки ворога на території власного домогосподарства загинув 47-річний чоловік, 40-річна жінка отримала поранення".