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Россияне ударили по гражданской инфрастуктуре на Сумщине: есть погибший и раненая

Катерина ТищенкоВоскресенье, 17 сентября 2023, 16:59
Россияне ударили по гражданской инфрастуктуре на Сумщине: есть погибший и раненая
место обстрела на Сумщине, фото: областная прокуратура

В результате обстрела россиянами пограничной Великописаревской общины на Сумщине в воскресенье погиб мужчина, женщина получила ранения.

Источник: прокуратура Сумщины

Дословно: "17 сентября 2023 года около 10 часов оккупанты, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, осуществили артиллерийский обстрел гражданской инфраструктуры Великописаревской общины на Сумщине.

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В результате атаки врага на территории собственного домохозяйства погиб 47-летний мужчина, 40-летняя женщина получила ранения".

Темы: Сумская областьвойна
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