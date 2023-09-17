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ЄС закликає Польщу, Угорщину та Словаччину до конструктиву щодо зерна з України

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 17 вересня 2023, 18:34
ЄС закликає Польщу, Угорщину та Словаччину до конструктиву щодо зерна з України
прапор ЄС, фото: Pixabay

Єврокомісія закликала до контруктивної співпраці Польщу, Угорщину й Словаччину, які вирішили запровадити односторонні обмеження на імпорт сільгосппродукції з України попри досягнутий раніше компроміс.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: У коментарі неназваної речниці Єврокомісії, поширеному в неділю, виконавчий орган ЄС закликав Варшаву, Будапешт і Братиславу до конструктивної співпраці.

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"Зараз важливо, щоб усі країни працювали в дусі компромісу та конструктивно взаємодіяли. Зараз ми зосереджені на тому, щоб запровадити і змусити працювати нову систему, про яку щойно оголосили", – сказала речниця Єврокомісії.

Вона додала, що зустріч із представниками країн ЄС у понеділок надасть можливість обговорити питання обмежень на імпорт українського зерна.

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Теми: ЄСзерно
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