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ЕС призывает Польшу, Венгрию и Словакию к конструктиву насчет зерна из Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 17 сентября 2023, 18:34
ЕС призывает Польшу, Венгрию и Словакию к конструктиву насчет зерна из Украины
флаг ЕС, фото: Pixabay

Еврокомиссия призвала к контруктивному сотрудничеству Польшу, Венгрию и Словакию, которые решили ввести односторонние ограничения на импорт сельхозпродукции из Украины, несмотря на достигнутый ранее компромисс.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: В комментарии неназванной пресс-секретаря Еврокомиссии, распространенном в воскресенье, исполнительный орган ЕС призвал Варшаву, Будапешт и Братиславу к конструктивному сотрудничеству.

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"Сейчас важно, чтобы все страны работали в духе компромисса и конструктивно взаимодействовали. Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы ввести и заставить работать новую систему, о которой только что объявили", – сказала пресс-секретарь Еврокомиссии.

Она добавила, что встреча с представителями стран ЕС в понедельник позволит обсудить вопрос ограничений на импорт украинского зерна.

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Темы: ЕСзерно
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