ЕС призывает Польшу, Венгрию и Словакию к конструктиву насчет зерна из Украины
Еврокомиссия призвала к контруктивному сотрудничеству Польшу, Венгрию и Словакию, которые решили ввести односторонние ограничения на импорт сельхозпродукции из Украины, несмотря на достигнутый ранее компромисс.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters
Детали: В комментарии неназванной пресс-секретаря Еврокомиссии, распространенном в воскресенье, исполнительный орган ЕС призвал Варшаву, Будапешт и Братиславу к конструктивному сотрудничеству.
"Сейчас важно, чтобы все страны работали в духе компромисса и конструктивно взаимодействовали. Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы ввести и заставить работать новую систему, о которой только что объявили", – сказала пресс-секретарь Еврокомиссии.
Она добавила, что встреча с представителями стран ЕС в понедельник позволит обсудить вопрос ограничений на импорт украинского зерна.
Предыстория:
- В пятницу Еврокомиссия объявила, что не будет продлевать ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины после 15 сентября, но Киев согласился принять меры по ограничению импорта со своей стороны.
- Несмотря на это, Польша, Венгрия и Словакия решили ввести односторонние ограничения, причем в Варшаве заявили, что их ограничения будут действовать бессрочно. В Словакии запрет будет действовать до конца года.
- В то же время Румыния согласилась на компромисс Еврокомиссии по импорту украинского зерна, а Болгария отменила запрет на импорт еще до решения на уровне ЕС.