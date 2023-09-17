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Радник Байдена обговорював із главою МЗС Китаю війну в Україні

Катерина ТищенкоНеділя, 17 вересня 2023, 18:54
Радник Байдена обговорював із главою МЗС Китаю війну в Україні
Джейк Салліван, фото Getty Images

Радник з національної безпеки США Джейк Салліван провів зустрічі з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї 16-17 вересня на Мальті, під час яких обговорювалася й війна РФ проти України.

Джерело: сайт Білого дому

Дослівно: "Сторони обговорили ключові питання двосторонніх відносин між США та Китаєм, питання глобальної та регіональної безпеки, війну Росії проти України, а також питання, пов'язані з перетином протоки, серед інших тем. Сполучені Штати відзначили важливість миру і стабільності через Тайванську протоку.

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Обидві сторони зобов'язалися підтримувати цей стратегічний канал зв'язку і продовжувати додаткову взаємодію на високому рівні та консультації у ключових сферах між Сполученими Штатами та Китайською Народною Республікою протягом наступних місяців".

Теми: СШАКитайвійна
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