Радник Байдена обговорював із главою МЗС Китаю війну в Україні

Радник з національної безпеки США Джейк Салліван провів зустрічі з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї 16-17 вересня на Мальті, під час яких обговорювалася й війна РФ проти України.

Джерело: сайт Білого дому

Дослівно: "Сторони обговорили ключові питання двосторонніх відносин між США та Китаєм, питання глобальної та регіональної безпеки, війну Росії проти України, а також питання, пов'язані з перетином протоки, серед інших тем. Сполучені Штати відзначили важливість миру і стабільності через Тайванську протоку.

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Обидві сторони зобов'язалися підтримувати цей стратегічний канал зв'язку і продовжувати додаткову взаємодію на високому рівні та консультації у ключових сферах між Сполученими Штатами та Китайською Народною Республікою протягом наступних місяців".