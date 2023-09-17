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Советник Байдена обсуждал с главой МИД Китая войну в Украине

Катерина ТищенкоВоскресенье, 17 сентября 2023, 18:54
Советник Байдена обсуждал с главой МИД Китая войну в Украине
Джейк Салливан, фото Getty Images

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан провел встречи с министром иностранных дел Китая Ван И 16-17 сентября на Мальте, во время которых обсуждалась и война РФ против Украины.

Источник: сайт Белого дома

Дословно: "Стороны обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений между США и Китаем, вопросы глобальной и региональной безопасности, войну России против Украины, а также вопросы, связанные с пересечением пролива, среди других тем. Соединенные Штаты отметили важность мира и стабильности через Тайваньский пролив.

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Обе стороны обязались поддерживать этот стратегический канал связи и продолжать дополнительное взаимодействие на высоком уровне и консультации в ключевых сферах между Соединенными Штатами и Китайской Народной Республикой в течение следующих месяцев".

Темы: СШАКитайвойна
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