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Стали відомі деталі поїздки Зеленського до Вашингтона

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 17 вересня 2023, 19:56
Стали відомі деталі поїздки Зеленського до Вашингтона
Зеленський і Байден у Білому домі в грудні 2022 року, фото: Anadolu Agency via Getty Images

Президент Володимир Зеленський у четвер, 21 вересня, зустрінеться з усіма американськими сенаторами в Конгресі й виступить із промовою, а після цього проведе зустріч із президентом США Джо Байденом у Білому домі.

Джерело: видання Punchbowl News і CNN із посиланням на співрозмовників у Конгресі, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Зустріч Зеленського із сенаторами організовують лідери обох партій у верхній палаті Конгресу – демократ Чак Шумер і республіканець Мітч Макконелл. Президент України звернеться до сенаторів о 10:00 ранку за місцевим часом (17:00 за Києвом).

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За даними CNN, Зеленський не буде виступати на спільному засіданні Конгресу США. Його промові в Сенаті передуватиме закритий брифінг щодо України для сенаторів, запланований на середу.

Після заходів у Конгресі президент США Джо Байден прийме українського колегу в Білому домі, що раніше підтвердив його радник із національної безпеки Джейк Салліван.

Візит Зеленського відбувається в той час, як Конгрес США розглядає запит Білого дому на додаткову допомогу Україні в розмірі 23 мільярдів доларів. Але його схвалення все ще невизначене, оскільки в Республіканській партії існують серйозні розбіжності з цього питання.

ВІДЕО ДНЯ

Частина правого крила Республіканської партії США на чолі з Дональдом Трампом стверджують, що Штати дають Україні занадто багато допомоги й повинні зосередитися на внутрішніх пріоритетах.

Теми: ЗеленськийСША
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