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Стали известны детали поездки Зеленского в Вашингтон

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 17 сентября 2023, 19:56
Стали известны детали поездки Зеленского в Вашингтон
Зеленский и Байден в Белом доме в декабре 2022 года, фото: Anadolu Agency via Getty Images

Президент Владимир Зеленский в четверг, 21 сентября, встретится со всеми американскими сенаторами в Конгрессе и выступит с речью, а после этого проведет встречу с президентом США Джо Байденом в Белом доме.

Источник: издания Punchbowl News и CNN со ссылкой на собеседников в Конгрессе, сообщает "Европейская правда"

Детали: Встречу Зеленского с сенаторами организуют лидеры обеих партий в верхней палате Конгресса – демократ Чак Шумер и республиканец Митч Макконелл. Президент Украины обратится к сенаторам в 10:00 утра по местному времени (17:00 по Киеву).

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По данным CNN, Зеленский не будет выступать на совместном заседании Конгресса США. Его речи в Сенате будет предшествовать закрытый брифинг по Украине для сенаторов, запланированный на среду.

После мероприятий в Конгрессе президент США Джо Байден примет украинского коллегу в Белом доме, что ранее подтвердил его советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

Визит Зеленского происходит в то время, как Конгресс США рассматривает запрос Белого дома на дополнительную помощь Украине в размере 23 миллиардов долларов. Но его одобрение все еще неопределено, поскольку в Республиканской партии существуют серьезные разногласия по этому вопросу.

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Часть правого крыла Республиканской партии США во главе с Дональдом Трампом утверждают, что Штаты дают Украине слишком много помощи и должны сосредоточиться на внутренних приоритетах.

Темы: ЗеленскийСША
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