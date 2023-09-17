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Зеленський: Інтернати – це має бути точно не про Україну

Катерина ТищенкоНеділя, 17 вересня 2023, 20:38
Зеленський: Інтернати – це має бути точно не про Україну
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський наголошує, що Україна має прийти до того, щоб інтернати перестали існувати, а для всіх українських дітей знайшовся дім.

Джерело: вечірнє звернення президента

Деталі: Зеленський нагадав, що у неділю Україна відзначає День усиновлення.

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Пряма мова: "Це, певно, одна з найпочесніших місій у житті – допомогти дитині уникнути сирітської долі. Всім, хто так допомагає діткам, усім, хто так поширює тепло своєї родини, щоб стало менше самотніх доль у цьому світі, – усім дякую!

Ми як держава маємо прийти до того, щоб для всіх дітей у нашій країні, для всіх, хто залишився без батьківського піклування, знайшлася своя родина – свій власний дім, сім’я.

Інтернати – це має бути точно не про Україну. Я дякую всім, хто працює заради цього!".

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Довідка: Влітку 2017 року в Україні розпочалась реформа деінституціалізації (ДІ). 9 серпня 2017 року уряд затвердив Національну стратегію реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки. 

Головна ідея реформи – створити умови, за яких потреба в інтернатах чи дитячих будинках зникне, а всі діти, позбавлені батьківського піклування, перебуватимуть у сімейних формах виховання.

Проте виконання цієї реформи просувається дуже повільно.

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Теми: Зеленськийдіти
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