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Зеленский: Интернаты – это должно быть точно не про Украину

Катерина ТищенкоВоскресенье, 17 сентября 2023, 20:38
Зеленский: Интернаты – это должно быть точно не про Украину
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина должна прийти к тому, чтобы интернаты перестали существовать, а для всех украинских детей нашелся дом.

Источник: вечернее обращение президента

Детали: Зеленский напомнил, что в воскресенье Украина отмечает День усыновления.

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Прямая речь: "Это, вероятно, одна из самых почетных миссий в жизни – помочь ребенку избежать сиротской судьбы. Всем, кто так помогает детям, всем, кто так распространяет тепло своей семьи, чтобы стало меньше одиноких судеб в этом мире, - всем спасибо!

Мы как государство должны прийти к тому, чтобы для всех детей в нашей стране, для всех, кто остался без родительской опеки, нашлась своя семья – свой собственный дом, семья.

Интернаты – это должно быть точно не про Украину. Я благодарю всех, кто работает ради этого!".

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Справка: Летом 2017 года в Украине началась реформа деинституциализации (ДИ). 9 августа 2017 года правительство утвердило Национальную стратегию реформирования системы институционального ухода и воспитания детей на 2017-2026 годы.

Главная идея реформы - создать условия, при которых потребность в интернатах или детских домах исчезнет, а все дети, лишенные родительской опеки, будут находиться в семейных формах воспитания.

Однако выполнение этой реформы продвигается очень медленно.

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Темы: Зеленскийдети
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