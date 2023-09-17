Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский: Интернаты – это должно быть точно не про Украину

Катерина ТищенкоВоскресенье, 17 сентября 2023, 20:38
Зеленский: Интернаты – это должно быть точно не про Украину
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина должна прийти к тому, чтобы интернаты перестали существовать, а для всех украинских детей нашелся дом.

Источник: вечернее обращение президента

Детали: Зеленский напомнил, что в воскресенье Украина отмечает День усыновления.

Реклама:

Прямая речь: "Это, вероятно, одна из самых почетных миссий в жизни – помочь ребенку избежать сиротской судьбы. Всем, кто так помогает детям, всем, кто так распространяет тепло своей семьи, чтобы стало меньше одиноких судеб в этом мире, - всем спасибо!

Мы как государство должны прийти к тому, чтобы для всех детей в нашей стране, для всех, кто остался без родительской опеки, нашлась своя семья – свой собственный дом, семья.

Интернаты – это должно быть точно не про Украину. Я благодарю всех, кто работает ради этого!".

ВИДЕО ДНЯ

Справка: Летом 2017 года в Украине началась реформа деинституциализации (ДИ). 9 августа 2017 года правительство утвердило Национальную стратегию реформирования системы институционального ухода и воспитания детей на 2017-2026 годы.

Главная идея реформы - создать условия, при которых потребность в интернатах или детских домах исчезнет, а все дети, лишенные родительской опеки, будут находиться в семейных формах воспитания.

Однако выполнение этой реформы продвигается очень медленно.

Читайте также: Когда на первом месте - ребенок: объясняем реформу интернатов в Украине

Темы: Зеленскийдети
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Все новости...
Зеленский
"Молодцы": Зеленский прокомментировал освобождение Клещеевки
Стали известны детали поездки Зеленского в Вашингтон
Лавров собрался на заседание СБ ООН, где может быть и Зеленский
Последние новости
10:47
Начался первый метеорный поток 2024: где увидят звездопад
10:45
В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек
10:37
Поезда из Британии в Европу под Ла-Маншем отменили из-за подтопления вблизи Лондона
10:33
По всей Украине воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
10:16
В Сербии проводят перевыборы на 30 избирательных участках
10:13
Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство
10:04
Сын должен появиться на свет 24 февраля. История военных, которые встретили любовь на войне
09:38
Минобороны РФ заявило о попытке атаковать Крым беспилотным катером
09:28
Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения
09:00
видеоРоссия дроном уничтожила административное здание в Херсоне
Все новости...
Реклама: