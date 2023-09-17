Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В окупованому Севастополі чули вибухи, працюють ГУР і ВМС

Катерина Тищенко, Валентина РоманенкоНеділя, 17 вересня 2023, 22:37
В окупованому Севастополі чули вибухи, працюють ГУР і ВМС
мис Фіолент у Севастополі, скріншот Google maps

Кримські телеграм-канали повідомляють про вибухи в районі мису Фіолент в окупованому Севастополі в неділю ввечері, у розвідці говорять по спільну операцію ГУР і ВМС.

Джерело: місцеві телеграм-канали, Міноборони РФ, джерело УП в розвідці, "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв у Telegram

Деталі: Проросійський телеграм-канал "ЧП Севастополь" повідомляє, що в районі Фіолента чули вибухи.

Реклама:

Своєю чергою, "Крымский ветер" повідомляє, що в районі мису Фіолент, попередньо, вибух у районі частини радіо-радіотехнічної розвідки або частини ППО – вони розташовані поруч.

Повідомляється також, що в Севастополі машини швидкої допомоги з увімкненими сиренами помчали в бік Фіолента.

ВІДЕО ДНЯ

Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито.

Пізніше Міноборони РФ заявило, що о 20:30 ППО окупантів збила два українські безпілотники над південно-західною частиною Криму, а о 21:30 - нібито ще один. 

Джерело УП в розвідці повідомило, що вибухи в Севастополі – це спільна операція ГУР і ВМС.

"Продовжується планова робота ГУР та ВМС", - зазначив співрозмовник.

Так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв запевняє, що дим у районі Південної бухти - це нібито засоби маскування.

"Якщо бачите дим у районі Південної бухти, то не переживайте. За інформацією від Чорноморського флоту, використовуються табельні засоби аерозольного маскування. Так, запах неприємний, але це абсолютно безпечно. У місті все спокійно", - заявив він.

Теми: КримСевастопольвибух
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

доповненоНа Вінниччині пролунали вибухи, є прильоти

РосЗМІ знайшли підтвердження загибелі 33 тисяч російських військових в Україні

Україна пішла на поступку Угорщині, щоб розблокувати 500 млн євро з військового фонду ЄС

Усик та Ф'юрі битимуться за титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі

Сербський суд на рік ув'язнив ексгенерала СБУ Наумова – ЗМІ

Після протестів Кличко анонсував сесію Київради, де виділять гроші на ЗСУ

Усі новини...
Крим
Росіяни заявили про атаку безпілотників на Москву та Крим
Росіяни забрали три великі десантні кораблі з Чорного моря в Азовське – речник ВМС
Андріївка звільнена, "бавовна" в Криму, "Мінськ" знищений та робота РЕБ – головне про війну за тиждень
Останні новини
05:56
ФСБ хоче розширити можливості стеження за користувачами російського інтернету – ISW
05:02
США стежать, щоб Росія не могла продавати нафту вище цінової стелі – Білий дім
04:14
На підльоті до російського Бєлгорода ППО збила "повітряні цілі" – губернатор
03:58
Україною знову ширилася повітряна тривога
03:18
Росіяни гатили по прикордонню Сумщини, понад 100 вибухів за добу
02:34
"Ми – один народ": Путін привітав зі "святом" окупації
01:48
доповненоНа Вінниччині пролунали вибухи, є прильоти
01:38
В уряді Молдови не знають, для кого купуватиметься газ із Туреччини
01:06
У селищі Брянської області "порушено енергопостачання" – губернатор
00:34
На війні загинув фотограф Володимир Миронюк
Усі новини...
Реклама: