Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В окупованому Севастополі чули вибухи, працюють ГУР і ВМС

Катерина Тищенко, Валентина РоманенкоНеділя, 17 вересня 2023, 22:37
В окупованому Севастополі чули вибухи, працюють ГУР і ВМС
мис Фіолент у Севастополі, скріншот Google maps

Кримські телеграм-канали повідомляють про вибухи в районі мису Фіолент в окупованому Севастополі в неділю ввечері, у розвідці говорять по спільну операцію ГУР і ВМС.

Джерело: місцеві телеграм-канали, Міноборони РФ, джерело УП в розвідці, "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв у Telegram

Деталі: Проросійський телеграм-канал "ЧП Севастополь" повідомляє, що в районі Фіолента чули вибухи.

Реклама:

Своєю чергою, "Крымский ветер" повідомляє, що в районі мису Фіолент, попередньо, вибух у районі частини радіо-радіотехнічної розвідки або частини ППО – вони розташовані поруч.

Повідомляється також, що в Севастополі машини швидкої допомоги з увімкненими сиренами помчали в бік Фіолента.

ВІДЕО ДНЯ

Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито.

Пізніше Міноборони РФ заявило, що о 20:30 ППО окупантів збила два українські безпілотники над південно-західною частиною Криму, а о 21:30 - нібито ще один. 

Джерело УП в розвідці повідомило, що вибухи в Севастополі – це спільна операція ГУР і ВМС.

"Продовжується планова робота ГУР та ВМС", - зазначив співрозмовник.

Так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв запевняє, що дим у районі Південної бухти - це нібито засоби маскування.

"Якщо бачите дим у районі Південної бухти, то не переживайте. За інформацією від Чорноморського флоту, використовуються табельні засоби аерозольного маскування. Так, запах неприємний, але це абсолютно безпечно. У місті все спокійно", - заявив він.

Теми: КримСевастопольвибух
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Рада поповнилась новим нардепом

фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

Усі новини...
Крим
Росіяни заявили про атаку безпілотників на Москву та Крим
Росіяни забрали три великі десантні кораблі з Чорного моря в Азовське – речник ВМС
Андріївка звільнена, "бавовна" в Криму, "Мінськ" знищений та робота РЕБ – головне про війну за тиждень
Останні новини
13:41
фото"Відчував, як горить моє тіло": історія захисника, в авто якого поцілила протитанкова ракета
13:34
Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"
13:33
"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня
13:27
У Києві відкрили рух Дегтярівським шляхопроводом: фактично новозбудований обʼєкт
13:17
Рада поповнилась новим нардепом
13:16
Raiffeisen викупить частку Дерипаски в австрійській Strabag
13:15
фото150 євро замість мільйонів: у Франції суд відхилив позов подружжя, яке продало за безцінь рідкісну маску
13:10
В Україні в найближчі дні очікуються дощі зі снігом
13:07
Суд ЄС залишив санкції проти Абрамовича в силі, які російський олігарх оскаржував
13:05
Україна в 2024 році виробить не лише мільйон FPV дронів, а й тисячі ударних дронів із більшою дальністю – Камишін
Усі новини...
Реклама: