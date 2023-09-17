В окупованому Севастополі чули вибухи, працюють ГУР і ВМС

Кримські телеграм-канали повідомляють про вибухи в районі мису Фіолент в окупованому Севастополі в неділю ввечері, у розвідці говорять по спільну операцію ГУР і ВМС.

Джерело: місцеві телеграм-канали, Міноборони РФ, джерело УП в розвідці, "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв у Telegram

Деталі: Проросійський телеграм-канал "ЧП Севастополь" повідомляє, що в районі Фіолента чули вибухи.

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Своєю чергою, "Крымский ветер" повідомляє, що в районі мису Фіолент, попередньо, вибух у районі частини радіо-радіотехнічної розвідки або частини ППО – вони розташовані поруч.

Повідомляється також, що в Севастополі машини швидкої допомоги з увімкненими сиренами помчали в бік Фіолента.

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Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито.

Пізніше Міноборони РФ заявило, що о 20:30 ППО окупантів збила два українські безпілотники над південно-західною частиною Криму, а о 21:30 - нібито ще один.

Джерело УП в розвідці повідомило, що вибухи в Севастополі – це спільна операція ГУР і ВМС.

"Продовжується планова робота ГУР та ВМС", - зазначив співрозмовник.

Так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв запевняє, що дим у районі Південної бухти - це нібито засоби маскування.

"Якщо бачите дим у районі Південної бухти, то не переживайте. За інформацією від Чорноморського флоту, використовуються табельні засоби аерозольного маскування. Так, запах неприємний, але це абсолютно безпечно. У місті все спокійно", - заявив він.