Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В оккупированном Севастополе слышали взрывы, работают ГУР и ВМС

Катерина Тищенко, Валентина РоманенкоВоскресенье, 17 сентября 2023, 22:37
В оккупированном Севастополе слышали взрывы, работают ГУР и ВМС
мыс Фиолент в Севастополе, скриншот Google maps

Крымские телеграм-каналы сообщают о взрывах в районе мыса Фиолент в оккупированном Севастополе в воскресенье вечером, в разведке говорят о совместной операции ГУР и ВМС.

Источник: местные телеграм-каналы, Минобороны РФ, источник УП в разведке, "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев в Telegram

Детали: Пророссийский телеграм-канал "ЧП Севастополь" сообщает, что в районе Фиолента слышали взрывы.

Реклама:

В свою очередь, "Крымский ветер" сообщает, что в районе мыса Фиолент, предварительно, взрыв в районе части радио- радиотехнической разведки или части ПВО – они расположены рядом.

Сообщается также, что в Севастополе машины скорой помощи с включенными сиренами помчались в сторону Фиолента.

ВИДЕО ДНЯ

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.

Позже Минобороны РФ заявило, что в 20:30 ПВО оккупантов сбила два украинских беспилотника над юго-западной частью Крыма, а в 21:30 - якобы еще один.

Источник УП в разведке сообщил, что взрывы в Севастополе - это совместная спецоперация ГУР и ВМС.

"Продолжается плановая работа ГУР и ВМС", - отметил собеседник.

Так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев уверяет, что дым в районе Южной бухты – это якобы средства маскировки.

"Если видите дым в районе Южной бухты, то не переживайте. По информации от Черноморского флота, используются табельные средства аэрозольной маскировки. Да, запах неприятный, но это абсолютно безопасно. В городе все спокойно", – заявил он.

Темы: КрымСевастопольвзрыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополненоВ Винницкой области раздались взрывы, есть прилеты

РосСМИ нашли подтверждение гибели 33 тысяч российских военных в Украине

Украина пошла на уступку Венгрии, чтобы разблокировать 500 млн евро из военного фонда ЕС

Усик и Фьюри будут сражаться за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе

Сербский суд на год посадил за решетку экс-генерала СБУ Наумова – СМИ

После протестов Кличко анонсировал сессию Киевсовета, где выделят деньги на ВСУ

Все новости...
Крым
Россияне заявили об атаке беспилотников на Москву и Крым
Россияне забрали три больших десантных корабля из Черного моря в Азовское – спикер ВМС
Андреевка освобождена, "бавовна" в Крыму, "Минск" уничтожен и работа РЭБ – главное о войне за неделю
Последние новости
05:56
ФСБ хочет расширить возможности слежки за пользователями российского интернета – ISW
05:02
США следят, чтобы Россия не могла продавать нефть выше ценового потолка – Белый дом
04:14
На подлете к Белгороду ПВО сбила "воздушные цели" – губернатор
03:58
По Украине снова распространялась воздушная тревога
03:18
Россияне били по пограничью Сумщины, более 100 взрывов за сутки
02:34
"Мы – один народ": Путин поздравил с "праздником" оккупации
01:48
дополненоВ Винницкой области раздались взрывы, есть прилеты
01:38
В правительстве Молдовы не знают, для кого будет покупаться газ из Турции
01:06
В поселке Брянской области "нарушено энергоснабжение" – губернатор
00:34
На войне погиб фотограф Владимир Миронюк
Все новости...
Реклама: