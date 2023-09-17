В оккупированном Севастополе слышали взрывы, работают ГУР и ВМС

Крымские телеграм-каналы сообщают о взрывах в районе мыса Фиолент в оккупированном Севастополе в воскресенье вечером, в разведке говорят о совместной операции ГУР и ВМС.

Источник: местные телеграм-каналы, Минобороны РФ, источник УП в разведке, "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев в Telegram

Детали: Пророссийский телеграм-канал "ЧП Севастополь" сообщает, что в районе Фиолента слышали взрывы.

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В свою очередь, "Крымский ветер" сообщает, что в районе мыса Фиолент, предварительно, взрыв в районе части радио- радиотехнической разведки или части ПВО – они расположены рядом.

Сообщается также, что в Севастополе машины скорой помощи с включенными сиренами помчались в сторону Фиолента.

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Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.

Позже Минобороны РФ заявило, что в 20:30 ПВО оккупантов сбила два украинских беспилотника над юго-западной частью Крыма, а в 21:30 - якобы еще один.

Источник УП в разведке сообщил, что взрывы в Севастополе - это совместная спецоперация ГУР и ВМС.

"Продолжается плановая работа ГУР и ВМС", - отметил собеседник.

Так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев уверяет, что дым в районе Южной бухты – это якобы средства маскировки.

"Если видите дым в районе Южной бухты, то не переживайте. По информации от Черноморского флота, используются табельные средства аэрозольной маскировки. Да, запах неприятный, но это абсолютно безопасно. В городе все спокойно", – заявил он.