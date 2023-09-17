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Росіяни запустили на південь України кілька груп безпілотників

Катерина ТищенкоНеділя, 17 вересня 2023, 21:33
Росіяни запустили на південь України кілька груп безпілотників
збитий "Шахед", фото Getty Images

Росіяни у неділю ввечері запустили кілька груп ударних БпЛА в напрямку південних областей України.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Дослівно: "Зафіксовано запуск ворогом кількох груп ударних БпЛА з району полігону Чауда (Крим) у напрямку південних областей.

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Можливе поширення тривог за напрямом руху ударних БпЛА. У разі оголошення повітряної тривоги – прямуйте в укриття!".

Деталі: Згодом Повітряні сили оголосили ракетну небезпеку в Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій областях, а в Миколаївській та Херсонській – загрозу застосування ворогом ударних БпЛА.

Пізніше стало відомо, що на Миколаївщині працює ППО. 

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Теми: безпілотникиповітряна тривога
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