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Россияне запустили на юг Украины несколько групп беспилотников

Катерина ТищенкоВоскресенье, 17 сентября 2023, 21:33
Россияне запустили на юг Украины несколько групп беспилотников
Сбитый "Шахед", фото Getty Images

Россияне в воскресенье вечером запустили несколько групп ударных БпЛА в направлении южных областей Украины.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Дословно: "Зафиксирован запуск врагом нескольких групп ударных БпЛА из района полигона Чауда (Крым) в направлении южных областей.

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Возможно распространение тревог по направлению движения ударных БпЛА. В случае объявления воздушной тревоги – направляйтесь в укрытие!".

Детали: Впоследствии Воздушные силы объявили ракетную опасность в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской областях, а в Николаевской и Херсонской - угрозу применения врагом ударных БпЛА.

Позже стало известно, что на Николаевщине работает ПВО.

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Темы: беспилотникивоздушная тревога
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