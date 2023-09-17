Россияне запустили на юг Украины несколько групп беспилотников

Россияне в воскресенье вечером запустили несколько групп ударных БпЛА в направлении южных областей Украины.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Дословно: "Зафиксирован запуск врагом нескольких групп ударных БпЛА из района полигона Чауда (Крым) в направлении южных областей.

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Возможно распространение тревог по направлению движения ударных БпЛА. В случае объявления воздушной тревоги – направляйтесь в укрытие!".

Детали: Впоследствии Воздушные силы объявили ракетную опасность в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской областях, а в Николаевской и Херсонской - угрозу применения врагом ударных БпЛА.

Позже стало известно, что на Николаевщине работает ПВО.