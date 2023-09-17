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Посол України в Мексиці дорікнула президенту через російських військових на параді

Катерина ТищенкоНеділя, 17 вересня 2023, 22:15
Посол України в Мексиці дорікнула президенту через російських військових на параді
парад до Дня незалежності Мексики, скріншот відео зі сторінки президента країни в Х

Посол України в Мексиці Оксана Драмарецька дорікнула президенту країни Андресу Лопесу Обрадору через присутність російського військового контингенту на параді до Дня незалежності Мексики в розпал війни Росії проти України.

Джерело: Драмарецька в соцмережі Х, DW

Дослівно посол: "Військово-цивільний парад, заплямований участю російського полку: чоботи і руки військових злочинців заплямовані кров'ю".

Деталі: Драмарецька дорікнула мексиканському лідеру за те, що він дозволив російським солдатам взяти участь у параді в суботу, 16 вересня.

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"Наскільки послідовною є ваша політика нейтралітету і ваше засудження російської агресії проти моєї країни, пане Лопес Обрадор?" - запитала вона.

Цієї суботи в параді, окрім російського контингенту, взяли участь делегації з 19 інших країн, які Міністерство національної оборони назвало "друзями".

Серед присутніх країн були Беліз, Бразилія, Чилі, Китай, Колумбія, Південна Корея, Куба, Домініканська Республіка, Еквадор, Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Непал, Нікарагуа, Панама, Росія, Уругвай, Чилі, Шрі-Ланка і Венесуела.

За словами Міноборони, ці контингенти "звеличували" подію, "демонструючи братерство, яке об'єднує Мексику з країнами Америки, Європи та Азії".

Теми: МексикаРосія
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