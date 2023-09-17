Посол України в Мексиці дорікнула президенту через російських військових на параді

парад до Дня незалежності Мексики, скріншот відео зі сторінки президента країни в Х

Посол України в Мексиці Оксана Драмарецька дорікнула президенту країни Андресу Лопесу Обрадору через присутність російського військового контингенту на параді до Дня незалежності Мексики в розпал війни Росії проти України.

Джерело: Драмарецька в соцмережі Х, DW

⁉️ El Desfile Cívico Militar en CDMX, mancillado por la participación de un regimiento ruso: sus botas y manos de criminales de guerra están manchadas de sangre 🇺🇦

¿Cómo de coherente es, Sr. @lopezobrador_, su política de neutralidad y su condena de la agresión🇷🇺 contra mi país? https://t.co/X9ic5lbgc7 Реклама: September 16, 2023

Дослівно посол: "Військово-цивільний парад, заплямований участю російського полку: чоботи і руки військових злочинців заплямовані кров'ю".

Деталі: Драмарецька дорікнула мексиканському лідеру за те, що він дозволив російським солдатам взяти участь у параді в суботу, 16 вересня.

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"Наскільки послідовною є ваша політика нейтралітету і ваше засудження російської агресії проти моєї країни, пане Лопес Обрадор?" - запитала вона.

Цієї суботи в параді, окрім російського контингенту, взяли участь делегації з 19 інших країн, які Міністерство національної оборони назвало "друзями".

Desfile cívico militar: 213 años del Grito de Independencia de México https://t.co/GGjnms9yD7 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 16, 2023

Серед присутніх країн були Беліз, Бразилія, Чилі, Китай, Колумбія, Південна Корея, Куба, Домініканська Республіка, Еквадор, Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Непал, Нікарагуа, Панама, Росія, Уругвай, Чилі, Шрі-Ланка і Венесуела.

За словами Міноборони, ці контингенти "звеличували" подію, "демонструючи братерство, яке об'єднує Мексику з країнами Америки, Європи та Азії".