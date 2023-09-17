Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Посол Украины в Мексике упрекнула президента из-за российских военных на параде

Катерина ТищенкоВоскресенье, 17 сентября 2023, 22:15
Посол Украины в Мексике упрекнула президента из-за российских военных на параде
парад ко Дню независимости Мексики, скриншот видео со страницы президента страны в Х

Посол Украины в Мексике Оксана Драмарецкая упрекнула президента страны Андреса Лопеса Обрадора из-за присутствия российского военного контингента на параде ко Дню независимости Мексики в разгар войны России против Украины.

Источник: Драмарецкая в соцсети Х, DW

Дословно посол: "Военно-гражданский парад, запятнанный участием российского полка: сапоги и руки военных преступников запятнаны кровью".

Детали: Драмарецкая упрекнула мексиканского лидера за то, что он позволил российским солдатам принять участие в параде в субботу, 16 сентября.

ВИДЕО ДНЯ

"Насколько последовательна ваша политика нейтралитета и ваше осуждение российской агрессии против моей страны, господин Лопес Обрадор?" - спросила она.

В эту субботу в параде, кроме российского контингента, приняли участие делегации из 19 других стран, которые Министерство национальной обороны назвало "друзьями".

Среди присутствующих стран были Белиз, Бразилия, Чили, Китай, Колумбия, Южная Корея, Куба, Доминиканская Республика, Эквадор, Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Непал, Никарагуа, Панама, Россия, Уругвай, Чили, Шри-Ланка и Венесуэла.

По словам Минобороны, эти контингенты "возвеличивали" событие, "демонстрируя братство, которое объединяет Мексику со странами Америки, Европы и Азии".

Темы: МексикаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополненоВ Винницкой области раздались взрывы, есть прилеты

РосСМИ нашли подтверждение гибели 33 тысяч российских военных в Украине

Украина пошла на уступку Венгрии, чтобы разблокировать 500 млн евро из военного фонда ЕС

Усик и Фьюри будут сражаться за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе

Сербский суд на год посадил за решетку экс-генерала СБУ Наумова – СМИ

После протестов Кличко анонсировал сессию Киевсовета, где выделят деньги на ВСУ

Все новости...
Мексика
Tesla и ее поставщики вложат 15 миллиардов долларов в строительство завода в Мексике
Таков ритуал: мэр городка в Мексике "женился" на крокодиле
Страна под моей кожей
Последние новости
05:56
ФСБ хочет расширить возможности слежки за пользователями российского интернета – ISW
05:02
США следят, чтобы Россия не могла продавать нефть выше ценового потолка – Белый дом
04:14
На подлете к Белгороду ПВО сбила "воздушные цели" – губернатор
03:58
По Украине снова распространялась воздушная тревога
03:18
Россияне били по пограничью Сумщины, более 100 взрывов за сутки
02:34
"Мы – один народ": Путин поздравил с "праздником" оккупации
01:48
дополненоВ Винницкой области раздались взрывы, есть прилеты
01:38
В правительстве Молдовы не знают, для кого будет покупаться газ из Турции
01:06
В Брянской области из-за вероятного прилета "нарушено энергоснабжение" – губернатор
00:34
На войне погиб фотограф Владимир Миронюк
Все новости...
Реклама: