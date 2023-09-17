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Посол Украины в Мексике упрекнула президента из-за российских военных на параде

Катерина ТищенкоВоскресенье, 17 сентября 2023, 22:15
Посол Украины в Мексике упрекнула президента из-за российских военных на параде
парад ко Дню независимости Мексики, скриншот видео со страницы президента страны в Х

Посол Украины в Мексике Оксана Драмарецкая упрекнула президента страны Андреса Лопеса Обрадора из-за присутствия российского военного контингента на параде ко Дню независимости Мексики в разгар войны России против Украины.

Источник: Драмарецкая в соцсети Х, DW

Дословно посол: "Военно-гражданский парад, запятнанный участием российского полка: сапоги и руки военных преступников запятнаны кровью".

Детали: Драмарецкая упрекнула мексиканского лидера за то, что он позволил российским солдатам принять участие в параде в субботу, 16 сентября.

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"Насколько последовательна ваша политика нейтралитета и ваше осуждение российской агрессии против моей страны, господин Лопес Обрадор?" - спросила она.

В эту субботу в параде, кроме российского контингента, приняли участие делегации из 19 других стран, которые Министерство национальной обороны назвало "друзьями".

Среди присутствующих стран были Белиз, Бразилия, Чили, Китай, Колумбия, Южная Корея, Куба, Доминиканская Республика, Эквадор, Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Непал, Никарагуа, Панама, Россия, Уругвай, Чили, Шри-Ланка и Венесуэла.

По словам Минобороны, эти контингенты "возвеличивали" событие, "демонстрируя братство, которое объединяет Мексику со странами Америки, Европы и Азии".

Темы: МексикаРосcия
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