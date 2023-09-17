Посол Украины в Мексике упрекнула президента из-за российских военных на параде

парад ко Дню независимости Мексики, скриншот видео со страницы президента страны в Х

Посол Украины в Мексике Оксана Драмарецкая упрекнула президента страны Андреса Лопеса Обрадора из-за присутствия российского военного контингента на параде ко Дню независимости Мексики в разгар войны России против Украины.

Источник: Драмарецкая в соцсети Х, DW

⁉️ El Desfile Cívico Militar en CDMX, mancillado por la participación de un regimiento ruso: sus botas y manos de criminales de guerra están manchadas de sangre 🇺🇦

¿Cómo de coherente es, Sr. @lopezobrador_, su política de neutralidad y su condena de la agresión🇷🇺 contra mi país? https://t.co/X9ic5lbgc7 Реклама: September 16, 2023

Дословно посол: "Военно-гражданский парад, запятнанный участием российского полка: сапоги и руки военных преступников запятнаны кровью".

Детали: Драмарецкая упрекнула мексиканского лидера за то, что он позволил российским солдатам принять участие в параде в субботу, 16 сентября.

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"Насколько последовательна ваша политика нейтралитета и ваше осуждение российской агрессии против моей страны, господин Лопес Обрадор?" - спросила она.

В эту субботу в параде, кроме российского контингента, приняли участие делегации из 19 других стран, которые Министерство национальной обороны назвало "друзьями".

Desfile cívico militar: 213 años del Grito de Independencia de México https://t.co/GGjnms9yD7 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 16, 2023

Среди присутствующих стран были Белиз, Бразилия, Чили, Китай, Колумбия, Южная Корея, Куба, Доминиканская Республика, Эквадор, Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Непал, Никарагуа, Панама, Россия, Уругвай, Чили, Шри-Ланка и Венесуэла.

По словам Минобороны, эти контингенты "возвеличивали" событие, "демонстрируя братство, которое объединяет Мексику со странами Америки, Европы и Азии".