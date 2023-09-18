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Загроза застосування ракет та керованих авіабомб: у низці областей оголошували тривогу

Станіслав ПогоріловПонеділок, 18 вересня 2023, 00:12
Загроза застосування ракет та керованих авіабомб: у низці областей оголошували тривогу
фото: Getty Images

Повітряну тривогу оголошували у південно-східних областях України через активність авіації російських загарбників. Станом на зараз тривогу скасували.

Джерело: карта тривог, Повітряні сили у Telegram

Дослівно: "Зберігається суттєва активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямку!"

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Деталі: За даними військових, існує загроза застосування авіаційних ракет та керованих авіабомб.

Теми: повітряна тривогаракетний ударвійна
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