Угроза применения ракет и управляемых авиабомб: в ряде областей объявляли тревогу
Понедельник, 18 сентября 2023, 00:12
Воздушную тревогу объявляли в юго-восточных областях Украины из-за активности авиации российских захватчиков. По состоянию на сейчас тревогу отменили.
Источник: карта тревог, Воздушные силы в Telegram
Дословно: "Сохраняется существенная активность вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлении!"
Реклама:
Детали: По данным военных, существует угроза применения авиационных ракет и управляемых авиабомб.