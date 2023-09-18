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Угроза применения ракет и управляемых авиабомб: в ряде областей объявляли тревогу

Станислав ПогориловПонедельник, 18 сентября 2023, 00:12
Угроза применения ракет и управляемых авиабомб: в ряде областей объявляли тревогу
фото: Getty Images

Воздушную тревогу объявляли в юго-восточных областях Украины из-за активности авиации российских захватчиков. По состоянию на сейчас тревогу отменили.

Источник: карта тревог, Воздушные силы в Telegram

Дословно: "Сохраняется существенная активность вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлении!"

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Детали: По данным военных, существует угроза применения авиационных ракет и управляемых авиабомб.

Темы: воздушная тревогаракетный ударвойна
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