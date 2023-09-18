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Борель: Війною проти України Росія топче статут ООН

Станіслав ПогоріловПонеділок, 18 вересня 2023, 00:38
Борель: Війною проти України Росія топче статут ООН
Жозеп Боррель, фото: Getty Images

Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив що Росія війною проти України топче статут ООН, на Генасамблеї організації Євросоюз закличе до реформи та вчергове наголосить на підтримці України.

Джерело: Високий представник ЄС Жозеп Боррель у своєму блозі на на сайті Європейської служби зовнішніх дій, передає "Укрінформ"

Пряма мова: "Цей тиждень припадає на критичний момент для світової та багатосторонньої системи. Своєю агресивною війною проти України Росія, яка є ядерною державою та постійним членом Ради безпеки ООН, топче Статут ООН. Незважаючи на неодноразові заклики Генеральної асамблеї до відповідальності, Росія не дозволяє Раді безпеки виконувати свою роль, не лише в Україні, але також будь-де, що є загрозою для надійності всієї системи Об’єднаних націй".

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Деталі: За його словами, аби відновити унікальну легітимність ООН, терміново необхідно "зробити Раду безпеки більш представницькою, для відображення змін, що відбулися у світі, зокрема, надати голос Африці".

Боррель зауважив, що російська агресивна війна проти України, яка прийшла "на плечах" пандемії COVID-19, спрямована проти головної світової житниці. Ця війна залишається найбільшою загрозою для глобальної продовольчої безпеки, надалі поглиблює глобальну кризу здорожчання життя. Це вражає всі країни світу, особливо – найслабкіші та найбідніші з них. У серпні 2022 року ООН відіграла вирішальну роль у зменшенні гостроти проблеми, започаткувавши Чорноморську зернову ініціативу. Але минулого липня Росія вирішила відмовитися від цієї домовленості. ЄС має намір обговорити з генеральним секретарем ООН Гутеррешем шляхи та засоби, як оживити цю угоду.

"Ми скористаємося цьогорічним тижнем високого рівня ООН, щоб роз’яснити нашу непохитну підтримку для України, залучити країни з усіх куточків світу, щоб вони приєдналися до нас у захисті статуту ООН та у заперечення російського неоімперіалізму. Ми не можемо повертатися до світу, де "сила визначає право". Імперативом має бути безпека для всіх держав, великих та малих, особливо для тих, що розвиваються", - наголосив Боррель.

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Він також сказав, що ЄС надає особливу вагу діяльності ООН, надто у тяжкі часи, які переживає багатостороння світова система, коли по усьому світу поглиблюються розколи й конфронтація, і водночас глобальне лідерство або відсутнє, або є неефективним та фрагментарним. За словами Борреля, саме зараз треба зупинити таку тенденцію.

Нагадаємо: Тиждень високого рівня Генасамблеї ООН відбудеться 19 - 25 вересня у Нью-Йорку.

Теми: ЄСООНУкраїнаРосія
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