Борель: Війною проти України Росія топче статут ООН

Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив що Росія війною проти України топче статут ООН, на Генасамблеї організації Євросоюз закличе до реформи та вчергове наголосить на підтримці України.

Джерело: Високий представник ЄС Жозеп Боррель у своєму блозі на на сайті Європейської служби зовнішніх дій, передає "Укрінформ"

Пряма мова: "Цей тиждень припадає на критичний момент для світової та багатосторонньої системи. Своєю агресивною війною проти України Росія, яка є ядерною державою та постійним членом Ради безпеки ООН, топче Статут ООН. Незважаючи на неодноразові заклики Генеральної асамблеї до відповідальності, Росія не дозволяє Раді безпеки виконувати свою роль, не лише в Україні, але також будь-де, що є загрозою для надійності всієї системи Об’єднаних націй".

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Деталі: За його словами, аби відновити унікальну легітимність ООН, терміново необхідно "зробити Раду безпеки більш представницькою, для відображення змін, що відбулися у світі, зокрема, надати голос Африці".

Боррель зауважив, що російська агресивна війна проти України, яка прийшла "на плечах" пандемії COVID-19, спрямована проти головної світової житниці. Ця війна залишається найбільшою загрозою для глобальної продовольчої безпеки, надалі поглиблює глобальну кризу здорожчання життя. Це вражає всі країни світу, особливо – найслабкіші та найбідніші з них. У серпні 2022 року ООН відіграла вирішальну роль у зменшенні гостроти проблеми, започаткувавши Чорноморську зернову ініціативу. Але минулого липня Росія вирішила відмовитися від цієї домовленості. ЄС має намір обговорити з генеральним секретарем ООН Гутеррешем шляхи та засоби, як оживити цю угоду.

"Ми скористаємося цьогорічним тижнем високого рівня ООН, щоб роз’яснити нашу непохитну підтримку для України, залучити країни з усіх куточків світу, щоб вони приєдналися до нас у захисті статуту ООН та у заперечення російського неоімперіалізму. Ми не можемо повертатися до світу, де "сила визначає право". Імперативом має бути безпека для всіх держав, великих та малих, особливо для тих, що розвиваються", - наголосив Боррель.

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Він також сказав, що ЄС надає особливу вагу діяльності ООН, надто у тяжкі часи, які переживає багатостороння світова система, коли по усьому світу поглиблюються розколи й конфронтація, і водночас глобальне лідерство або відсутнє, або є неефективним та фрагментарним. За словами Борреля, саме зараз треба зупинити таку тенденцію.

Нагадаємо: Тиждень високого рівня Генасамблеї ООН відбудеться 19 - 25 вересня у Нью-Йорку.