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Борель: Войной против Украины Россия топчет устав ООН

Станислав ПогориловПонедельник, 18 сентября 2023, 00:38
Борель: Войной против Украины Россия топчет устав ООН
Жозеп Боррель, фото: Getty Images

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что Россия войной против Украины топчет устав ООН, на Генассамблее организации Евросоюз призовет к реформе и в очередной раз подчеркнет поддержку Украины.

Источник: Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель в своем блоге на сайте Европейской службы внешних действий, передает "Укринформ"

Прямая речь: "Эта неделя приходится на критический момент для мировой и многосторонней системы. Своей агрессивной войной против Украины Россия, которая является ядерной державой и постоянным членом Совета безопасности ООН, топчет Устав ООН. Несмотря на неоднократные призывы Генеральной ассамблеи к ответственности, Россия не позволяет Совету безопасности выполнять свою роль, не только в Украине, но также где угодно, что является угрозой для надежности всей системы Объединенных наций".

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Детали: По его словам, чтобы восстановить уникальную легитимность ООН, срочно необходимо "сделать Совет безопасности более представительным, для отражения изменений, произошедших в мире, в частности, предоставить голос Африке".

Боррель отметил, что российская агрессивная война против Украины, которая пришла "на плечах" пандемии COVID-19, направлена против главной мировой житницы. Эта война остается самой большой угрозой для глобальной продовольственной безопасности, в дальнейшем углубляет глобальный кризис подорожания жизни. Это поражает все страны мира, особенно - самые слабые и бедные из них. В августе 2022 года ООН сыграла решающую роль в уменьшении остроты проблемы, начав Черноморскую зерновую инициативу. Но в июле прошлого года Россия решила отказаться от этой договоренности. ЕС намерен обсудить с генеральным секретарем ООН Гутеррешем пути и средства, как оживить это соглашение.

"Мы воспользуемся нынешней неделей высокого уровня ООН, чтобы разъяснить нашу непоколебимую поддержку для Украины, привлечь страны со всех уголков мира, чтобы они присоединились к нам в защите устава ООН и в отрицании российского неоимпериализма. Мы не можем возвращаться к миру, где "сила определяет право". Императивом должна быть безопасность для всех государств, больших и малых, особенно для развивающихся", - подчеркнул Боррель.

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Он также сказал, что ЕС придает особое значение деятельности ООН, особенно в тяжелые времена, которые переживает многосторонняя мировая система, когда по всему миру углубляются расколы и конфронтация, и одновременно глобальное лидерство или отсутствует, или является неэффективным и фрагментарным. По словам Борреля, именно сейчас надо остановить такую тенденцию.

Напомним: Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН состоится 19 - 25 сентября в Нью-Йорке.

Темы: ЕСООНУкраинаРосcия
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