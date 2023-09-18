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Президент Фінляндії: Не можна допустити повернення Росії до війни після настання миру в Україні

Станіслав ПогоріловПонеділок, 18 вересня 2023, 02:44
Президент Фінляндії: Не можна допустити повернення Росії до війни після настання миру в Україні
Саули Ниинисте, фото: Getty Images

Президент Фінляндії Саулі Нііністе заявив, що в інтересах Євросоюзу не допустити повернення Росії до бойових дій після того, як настане мир в Україні.

Джерело: інтерв’ю Нііністе The New York Times, передає "Голос Америки"

Пряма мова: "В інтересах Європи не допустити повернення Росії до військових дій після встановлення миру в Україні".

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Деталі: Вторгнення РФ в Україну, за словами Нііністьо, стало "тривожним дзвінком" для Європи і НАТО. "У лютому 2022 року він дзвенів голосно. Але чи чуєте ви його тепер? Так само голосно? Це, напевно, гарне запитання - чи всі європейці розуміють, що це європейська проблема", - зазначив він.

За словами президента Фінляндії, європейські країни, які не приділяли достатньої уваги питанням оборони після розпаду СРСР, робили помилку.

Також говорячи про уламки російського безпілотника, що впав нещодавно на території Румунії, яка входить до складу НАТО, Нііністе наголосив, що Європа "перебуває в дуже делікатній ситуації".

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"Навіть незначні речі можуть сильно змінити ситуацію, і, на жаль, у гірший бік. У цьому і полягає ризик таких великомасштабних військових дій, - сказав він. - Ризик того, що ядерна зброя може бути застосована, величезний".

"Якщо відбудеться ескалація війни і вона розростеться, то це буде світова війна, і тоді ядерний ризик стане явно більшим", - продовжував президент Фінляндії.

За словами фінського президента, під час його зустрічей із Володимиром Путіним до вторгнення Росії в Україну, президент Росії був налаштований агресивно.

Нііністьо також повідомив, що часто говорив про Росію з президентом Джо Байденом.

Після вторгнення Нііністе був одним із перших європейських лідерів, які зустрілися з президентом Байденом у Білому домі. Зустріч відбулася 4 березня, і Нііністьо говорив на ній про можливість вступу Фінляндії до НАТО. За його словами, після російського вторгнення "стало абсолютно очевидно, що в нас немає іншої альтернативи, крім відмови від військового неприєднання".

За словами президента Фінляндії, Байден від самого початку підтримав його в цьому прагненні.

Теми: ФінляндіяРосіявійнаУкраїна
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