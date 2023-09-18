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Президент Финляндии: Нельзя допустить возвращения России к войне после наступления мира в Украине

Станислав ПогориловПонедельник, 18 сентября 2023, 02:44
Президент Финляндии: Нельзя допустить возвращения России к войне после наступления мира в Украине
Сауле Нііністьо, фото: Getty Images

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что в интересах Евросоюза не допустить возвращения России к боевым действиям после того, как наступит мир в Украине.

Источник: интервью Ниинисте The New York Times, передает "Голос Америки"

Прямая речь: "В интересах Европы не допустить возвращения России к военным действиям после установления мира в Украине".

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Детали: Вторжение РФ в Украину, по словам Ниинистьо, стало "тревожным звонком" для Европы и НАТО. "В феврале 2022 года он звенел громко. Но слышите ли вы его теперь? Так же громко? Это, наверное, хороший вопрос - все ли европейцы понимают, что это европейская проблема", - отметил он.

По словам президента Финляндии, европейские страны, которые не уделяли достаточного внимания вопросам обороны после распада СССР, делали ошибку.

Также говоря об обломках российского беспилотника, упавшего недавно на территории Румынии, которая входит в состав НАТО, Ниинисте подчеркнул, что Европа "находится в очень деликатной ситуации".

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"Даже незначительные вещи могут сильно изменить ситуацию, и, к сожалению, в худшую сторону. В этом и заключается риск таких крупномасштабных военных действий, - сказал он. - Риск того, что ядерное оружие может быть применено, огромен".

"Если произойдет эскалация войны и она разрастется, то это будет мировая война, и тогда ядерный риск станет явно большим", - продолжал президент Финляндии.

По словам финского президента, во время его встреч с Владимиром Путиным до вторжения России в Украину, президент России был настроен агрессивно.

Ниинистьо также сообщил, что часто говорил о России с президентом Джо Байденом.

После вторжения Ниинисте был одним из первых европейских лидеров, которые встретились с президентом Байденом в Белом доме. Встреча состоялась 4 марта, и Ниинисте говорил на ней о возможности вступления Финляндии в НАТО. По его словам, после российского вторжения "стало совершенно очевидно, что у нас нет другой альтернативы, кроме отказа от военного неприсоединения".

По словам президента Финляндии, Байден с самого начала поддержал его в этом стремлении.

Темы: ФинляндияРосcиявойнаУкраина
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