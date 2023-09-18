Глава МЗС Китаю їде до Росії після консультацій з США щодо України

Міністр закордонних справ Китаю Ван І з 18 до 21 вересня здійснить візит до Росії, перед цим, 16-17 вересня очільник МЗС проводив консультації з радником з національної безпеки США Джейком Салліваном на Мальті, у тому числі щодо війни Росії проти України.

Джерело: BBC з посиланням на Reuters

Деталі: Білий дім повідомляє, що китайський і американський чиновники, серед іншого, обговорювали "основні питання американсько-китайських двосторонніх відносин, а також питання глобальної та регіональної безпеки, війну Росії проти України і китайсько-тайванські відносини".

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Раніше офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова повідомила, що російський міністр закордонних справ Сергій Лавров проведе переговори з Ван І 18 вересня в Москві.

У річницю російського вторгнення в Україну Китай представив свій так званий мирний план щодо України, який був розкритикований як на Заході, так і в Україні.