Глава МИД Китая едет в Россию после консультаций с США относительно Украины

Министр иностранных дел Китая Ван И с 18 по 21 сентября совершит визит в Россию, перед этим, 16-17 сентября глава МИД проводил консультации с советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном на Мальте, втом числе относительно войны России против Украины.

Источник: BBC со ссылкой на Reuters

Детали: Белый дом сообщает, что китайский и американский чиновники, среди прочего, обсуждали "основные вопросы американо-китайских двусторонних отношений, а также вопросы глобальной и региональной безопасности, войну России против Украины и китайско-тайваньские отношения".

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Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что российский министр иностранных дел Сергей Лавров проведет переговоры с Ван И 18 сентября в Москве.

В годовщину российского вторжения в Украину Китай представил свой так называемый мирный план в отношении Украины, который был раскритикован как на Западе, так и в Украине.