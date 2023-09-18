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Буданов назвав три основні цілі запуску безпілотників по Росії

Станіслав ПогоріловПонеділок, 18 вересня 2023, 05:01
Буданов назвав три основні цілі запуску безпілотників по Росії
Ілюстративне фото Getty Images

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв’ю The Economist назвав три основні цілі запуску безпілотників по Росії, вказавши на необхідність вивести з "зони комфорту" країну-агресора.

Джерело: інтерв’ю Буданова The Economist

Деталі: За його словами, однією з цілей є виснаження російської системи протиповітряної оборони, по-друге, виведення з ладу військового транспорту і бомбардувальників, і, по-третє, завдання шкоди військовим виробничим об'єктам, як, наприклад, нещодавній удар по заводу з виробництва ракетного палива в Тверській області.

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"Ми хочемо вивести їх (росіян – ред.) із зони комфорту", - підкреслив Буданов.

За словами Буданова, вторинна мета запуску безпілотників - психологічна, щоб посіяти занепокоєння серед населення і порушити нормальні економічні процеси всередині Росії. Закриття великих аеропортів у Санкт-Петербурзі та Москві, наприклад, стало майже щоденним явищем.

Буданов впевнений, що "безпілотники, безумовно, полегшать операції зі звільнення наших територій". "Безпілотники не мають страху. Їх не шкода", - підкреслив він.

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Теми: БудановбезпілотникивійнаРосія
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