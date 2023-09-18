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Буданов назвал три основные цели запуска беспилотников по России

Станислав ПогориловПонедельник, 18 сентября 2023, 05:01
Буданов назвал три основные цели запуска беспилотников по России
Иллюстративное фото Getty Images

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью The Economist назвал три основные цели запуска беспилотников по России, указав на необходимость вывести из "зоны комфорта" страну-агрессора.

Источник: интервью Буданова The Economist

Детали: По его словам, одной из целей является истощение российской системы противовоздушной обороны, во-вторых, вывод из строя военного транспорта и бомбардировщиков, и, в-третьих, нанесение ущерба военным производственным объектам, как, например, недавний удар по заводу по производству ракетного топлива в Тверской области.

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"Мы хотим вывести их (россиян - ред.) из зоны комфорта", - подчеркнул Буданов.

По словам Буданова, вторичная цель запуска беспилотников - психологическая, чтобы посеять беспокойство среди населения и нарушить нормальные экономические процессы внутри России. Закрытие крупных аэропортов в Санкт-Петербурге и Москве, например, стало почти ежедневным явлением.

Буданов уверен, что "беспилотники, безусловно, облегчат операции по освобождению наших территорий". "Беспилотники не имеют страха, их не жалко", - подчеркнул он.

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Темы: БудановбеспилотникивойнаРосcия
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