Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Суд у Гаазі поновлює слухання за позовом України проти РФ щодо геноциду

Станіслав ПогоріловПонеділок, 18 вересня 2023, 06:37
Суд у Гаазі поновлює слухання за позовом України проти РФ щодо геноциду
Фото: "Голос Америки"

Міжнародний суд ООН у Гаазі в понеділок, 18 вересня поновлює слухання у позові України проти Росії щодо конвенції про геноцид. 18-27 вересня пройдуть публічні слухання попередніх заперечень, висунутих Росією.

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: Слухання проходитимуть у два раунди: Росія матиме слово 18 та 25 вересня, а Україна виступатиме 19 та 27 вересня.

Реклама:

Справа стосується тлумачення, застосування та виконання Конвенції 1948 року про запобігання злочину геноциду і покарання за нього.

У позові до Міжнародного суду ООН Україна вимагає притягнути РФ до відповідальності за спотворення поняття "геноцид". Цей позов Україна подала 26 лютого 2022 року, через два дні після початку повномасштабного вторгнення РФ.

До справи долучилися 32 держави. Вони також візьмуть участь у судовому засіданні.

ВІДЕО ДНЯ

Це безпрецедентна кількість країн в історії: 34 члени ООН із 193, тобто майже 20% беруть участь у процесі.

Теми: судгеноцидРосіяУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Рада поповнилась новим нардепом

фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

Усі новини...
суд
У Росії контрактнику дали 13 років колонії за відмову воювати в Україні
Суд у Молдові дозволив Додону виїжджати за кордон
Міжнародний кримінальний суд відкрив офіс у Києві – найбільший не в Гаазі
Останні новини
13:41
фото"Відчував, як горить моє тіло": історія захисника, в авто якого поцілила протитанкова ракета
13:34
Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"
13:33
"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня
13:27
У Києві відкрили рух Дегтярівським шляхопроводом: фактично новозбудований обʼєкт
13:17
Рада поповнилась новим нардепом
13:16
Raiffeisen викупить частку Дерипаски в австрійській Strabag
13:15
фото150 євро замість мільйонів: у Франції суд відхилив позов подружжя, яке продало за безцінь рідкісну маску
13:10
В Україні в найближчі дні очікуються дощі зі снігом
13:07
Суд ЄС залишив санкції проти Абрамовича в силі, які російський олігарх оскаржував
13:05
Україна в 2024 році виробить не лише мільйон FPV дронів, а й тисячі ударних дронів із більшою дальністю – Камишін
Усі новини...
Реклама: