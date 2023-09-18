Суд у Гаазі поновлює слухання за позовом України проти РФ щодо геноциду

Міжнародний суд ООН у Гаазі в понеділок, 18 вересня поновлює слухання у позові України проти Росії щодо конвенції про геноцид. 18-27 вересня пройдуть публічні слухання попередніх заперечень, висунутих Росією.

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: Слухання проходитимуть у два раунди: Росія матиме слово 18 та 25 вересня, а Україна виступатиме 19 та 27 вересня.

Реклама:

Справа стосується тлумачення, застосування та виконання Конвенції 1948 року про запобігання злочину геноциду і покарання за нього.

У позові до Міжнародного суду ООН Україна вимагає притягнути РФ до відповідальності за спотворення поняття "геноцид". Цей позов Україна подала 26 лютого 2022 року, через два дні після початку повномасштабного вторгнення РФ.

До справи долучилися 32 держави. Вони також візьмуть участь у судовому засіданні.

ВІДЕО ДНЯ

Це безпрецедентна кількість країн в історії: 34 члени ООН із 193, тобто майже 20% беруть участь у процесі.