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Суд в Гааге возобновляет слушания по иску Украины против РФ относительно геноцида

Станислав ПогориловПонедельник, 18 сентября 2023, 06:37
Суд в Гааге возобновляет слушания по иску Украины против РФ относительно геноцида
Фото: "Голос Америки"

Международный суд ООН в Гааге в понедельник, 18 сентября возобновляет слушания по иску Украины против России по конвенции о геноциде. 18-27 сентября пройдут публичные слушания предварительных возражений, выдвинутых Россией.

Источник: "Укринформ"

Детали: Слушания будут проходить в два раунда: Россия будет иметь слово 18 и 25 сентября, а Украина будет выступать 19 и 27 сентября.

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Дело касается толкования, применения и выполнения Конвенции 1948 года о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.

В иске в Международный суд ООН Украина требует привлечь РФ к ответственности за искажение понятия "геноцид". Этот иск Украина подала 26 февраля 2022 года, через два дня после начала полномасштабного вторжения РФ.

К делу присоединились 32 государства. Они также примут участие в судебном заседании.

ВИДЕО ДНЯ

Это беспрецедентное количество стран в истории: 34 члена ООН из 193, то есть почти 20% участвуют в процессе.

Темы: судгеноцидРосcияУкраина
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