Сили оборони за добу знищили 620 окупантів і 24 ворожі артсистеми
Понеділок, 18 вересня 2023, 08:30
Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу захисники ліквідували 620 загарбників, 24 артилерійські системи, 27 БПЛА та 6 ББМ.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.09.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 272 940 (+620) осіб,
- танків − 4 623 (+3) од,
- бойових броньованих машин − 8 834 (+6) од,
- артилерійських систем – 6 027 (+24) од,
- РСЗВ – 776 (+0) од,
- засобів ППО − 525 (+2) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів − 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 769 (+27) од,
- крилатих ракет ‒ 1462 (+7) од,
- кораблів/катерів ‒ 20 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 8 571 (+34) од,
- спеціальної техніки ‒ 901 (+5) од.
Дані уточнюються.