Сили оборони за добу знищили 620 окупантів і 24 ворожі артсистеми

Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу захисники ліквідували 620 загарбників, 24 артилерійські системи, 27 БПЛА та 6 ББМ.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.09.23 орієнтовно склали:

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особового складу ‒ близько 272 940 (+620) осіб,

танків − 4 623 (+3) од,

бойових броньованих машин − 8 834 (+6) од,

артилерійських систем – 6 027 (+24) од,

РСЗВ – 776 (+0) од,

засобів ППО − 525 (+2) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів − 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 769 (+27) од,

крилатих ракет ‒ 1462 (+7) од,

кораблів/катерів ‒ 20 (+0) од,

підводних човнів − 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн − 8 571 (+34) од,

спеціальної техніки ‒ 901 (+5) од.

Дані уточнюються.