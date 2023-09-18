Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Сили оборони за добу знищили 620 окупантів і 24 ворожі артсистеми

Ірина БалачукПонеділок, 18 вересня 2023, 08:30
Сили оборони за добу знищили 620 окупантів і 24 ворожі артсистеми
Фото ілюстративне з Facebook Генштабу

Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу захисники ліквідували 620 загарбників, 24 артилерійські системи, 27 БПЛА та 6 ББМ.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.09.23 орієнтовно склали:

Реклама:
  • особового складу ‒ близько 272 940 (+620) осіб,  
  • танків − 4 623 (+3) од,
  • бойових броньованих машин − 8 834 (+6) од,
  • артилерійських систем – 6 027 (+24) од,
  • РСЗВ – 776 (+0) од,
  • засобів ППО − 525 (+2) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів − 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 769 (+27) од,
  • крилатих ракет ‒ 1462 (+7) од,
  • кораблів/катерів ‒ 20 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 8 571 (+34) од,
  • спеціальної техніки ‒ 901 (+5) од.

Дані уточнюються.

Теми: РосіявійнаГенштаб
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Рада поповнилась новим нардепом

фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

Усі новини...
Росія
Штурмові дії ЗСУ в районі Кліщіївки тривають, за добу 35 боєзіткнень – Генштаб
Суд у Гаазі поновлює слухання за позовом України проти РФ щодо геноциду
Зеленський про контрнаступ: Треба йти вперед, і не давати Путіну перепочинку
Останні новини
13:41
фото"Відчував, як горить моє тіло": історія захисника, в авто якого поцілила протитанкова ракета
13:34
Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"
13:33
"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня
13:27
У Києві відкрили рух Дегтярівським шляхопроводом: фактично новозбудований обʼєкт
13:17
Рада поповнилась новим нардепом
13:16
Raiffeisen викупить частку Дерипаски в австрійській Strabag
13:15
фото150 євро замість мільйонів: у Франції суд відхилив позов подружжя, яке продало за безцінь рідкісну маску
13:10
В Україні в найближчі дні очікуються дощі зі снігом
13:07
Суд ЄС залишив санкції проти Абрамовича в силі, які російський олігарх оскаржував
13:05
Україна в 2024 році виробить не лише мільйон FPV дронів, а й тисячі ударних дронів із більшою дальністю – Камишін
Усі новини...
Реклама: