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Силы обороны за сутки уничтожили 620 оккупантов и 24 вражеские артсистемы

Ирина БалачукПонедельник, 18 сентября 2023, 08:30
Силы обороны за сутки уничтожили 620 оккупантов и 24 вражеские артсистемы
Фото иллюстративное из Facebook Генштаба

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки защитники ликвидировали 620 захватчиков, 24 артиллерийские системы, 27 БПЛА и 6 ББМ.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.09.23 ориентировочно составили:

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  • личного состава − около 272 940 (+620) человек, 
  • танков − 4 623 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин − 8 834 (+6) ед,
  • артиллерийских систем − 6 027 (+24) ед,
  • РСЗО − 776 (+0) ед,
  • средств ПВО − 525 (+2) ед,
  • самолетов − 315 (+0) ед,
  • вертолетов − 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 4 769 (+27) ед,
  • крылатых ракет − 1462 (+7) ед,
  • кораблей/катеров − 20 (+0) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 8 571 (+34) ед,
  • специальной техники − 901 (+5) ед.

Данные уточняются.

Темы: РосcиявойнаГенштаб
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