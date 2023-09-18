Силы обороны за сутки уничтожили 620 оккупантов и 24 вражеские артсистемы
Понедельник, 18 сентября 2023, 08:30
Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки защитники ликвидировали 620 захватчиков, 24 артиллерийские системы, 27 БПЛА и 6 ББМ.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.09.23 ориентировочно составили:
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- личного состава − около 272 940 (+620) человек,
- танков − 4 623 (+3) ед,
- боевых бронированных машин − 8 834 (+6) ед,
- артиллерийских систем − 6 027 (+24) ед,
- РСЗО − 776 (+0) ед,
- средств ПВО − 525 (+2) ед,
- самолетов − 315 (+0) ед,
- вертолетов − 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 4 769 (+27) ед,
- крылатых ракет − 1462 (+7) ед,
- кораблей/катеров − 20 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 8 571 (+34) ед,
- специальной техники − 901 (+5) ед.
Данные уточняются.