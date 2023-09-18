Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Силы обороны за сутки уничтожили 620 оккупантов и 24 вражеские артсистемы

Ирина БалачукПонедельник, 18 сентября 2023, 08:30
Силы обороны за сутки уничтожили 620 оккупантов и 24 вражеские артсистемы
Фото иллюстративное из Facebook Генштаба

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки защитники ликвидировали 620 захватчиков, 24 артиллерийские системы, 27 БПЛА и 6 ББМ.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.09.23 ориентировочно составили:

Реклама:
  • личного состава − около 272 940 (+620) человек, 
  • танков − 4 623 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин − 8 834 (+6) ед,
  • артиллерийских систем − 6 027 (+24) ед,
  • РСЗО − 776 (+0) ед,
  • средств ПВО − 525 (+2) ед,
  • самолетов − 315 (+0) ед,
  • вертолетов − 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 4 769 (+27) ед,
  • крылатых ракет − 1462 (+7) ед,
  • кораблей/катеров − 20 (+0) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 8 571 (+34) ед,
  • специальной техники − 901 (+5) ед.

Данные уточняются.

Темы: РосcиявойнаГенштаб
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Все новости...
Росcия
Штурмовые действия ВСУ в районе Клищеевки продолжаются, за сутки 35 боестолкновений - Генштаб
Суд в Гааге возобновляет слушания по иску Украины против РФ относительно геноцида
Зеленский о контрнаступлении: Надо идти вперед, и не давать Путину передышки
Последние новости
10:47
Начался первый метеорный поток 2024: где увидят звездопад
10:45
В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек
10:37
Поезда из Британии в Европу под Ла-Маншем отменили из-за подтопления вблизи Лондона
10:33
По всей Украине воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
10:16
В Сербии проводят перевыборы на 30 избирательных участках
10:13
Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство
10:04
Сын должен появиться на свет 24 февраля. История военных, которые встретили любовь на войне
09:38
Минобороны РФ заявило о попытке атаковать Крым беспилотным катером
09:28
Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения
09:00
видеоРоссия дроном уничтожила административное здание в Херсоне
Все новости...
Реклама: