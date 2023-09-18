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У Нідерландах арештували посадовця Міноборони: в обхід санкцій продавав авіадеталі до Росії

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 18 вересня 2023, 09:24
У Нідерландах арештували посадовця Міноборони: в обхід санкцій продавав авіадеталі до Росії
Фото ілюстративне з pixabay.com

У Нідерландах заарештували чиновника Міністерства оборони − його звинувачують в експорті авіадеталей до Росії через треті країни попри санкції ЄС проти РФ.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на видання Euractiv

Дослівно Служба фіскальної інформації та розслідувань Нідерландів: "Слідча інформація привела 30 серпня до обшуку за місцем проживання та арешту 48-річного чоловіка з міста Арнема. Його також підозрюють в обході санкційного законодавства через свої компанії… шляхом експорту авіаційних деталей до Росії".

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Деталі: Повідомляється, що за місцем його проживання вилучили документи, цифрові носії інформації та боєприпаси. Вказується, що чоловік працює в Міністерстві оборони.

Його 53-річного спільника, який і надав слідству необхідну інформацію, щоб вийти на слід чиновника Міноборони, взяли під варту за день до цього.

Обидвох чоловіків звинувачують в експорті запчастин до Росії через треті країни після початку повномасштабної війни в Україні та запровадження санкцій ЄС у лютому минулого року.

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Ця новина з'явилася через тиждень після того, як латвійський сайт розслідувань iStories опублікував матеріал про те, як західні компанії реекспортують запасні частини для літаків до Росії через треті країни, в тому числі через литовські компанії.

Після тижнів переговорів країни-члени ЄС у червні погодили новий пакет санкцій проти Росії, спрямований на ухилення від санкцій з боку компаній з ЄС через треті країни.

Як повідомляли, з початку повномасштабної війни Служба державних доходів Латвії порушила понад 200 кримінальних справ за фактами порушення санкцій, але поки не змогла покарати жодного експортера.

Теми: НідерландиМіноборониРосіясанкції
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