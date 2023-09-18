В Нидерландах арестовали чиновника Минобороны: в обход санкций продавал авиадетали в Россию

В Нидерландах арестовали чиновника Министерства обороны − его обвиняют в экспорте авиадеталей в Россию через третьи страны, несмотря на санкции ЕС против РФ.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на издание Euractiv

Дословно Служба фискальной информации и расследований Нидерландов: "Следственная информация привела 30 августа к обыску по месту жительства и аресту 48-летнего мужчины из города Арнема. Его также подозревают в обходе санкционного законодательства через свои компании... путем экспорта авиационных деталей в Россию".

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Детали: Сообщается, что по месту его жительства изъяли документы, цифровые носители информации и боеприпасы. Указывается, что мужчина работает в Министерстве обороны.

Его 53-летнего сообщника, который и предоставил следствию необходимую информацию, чтобы выйти на след чиновника Минобороны, взяли под стражу за день до этого.

Обоих мужчин обвиняют в экспорте запчастей в Россию через третьи страны после начала полномасштабной войны в Украине и введения санкций ЕС в феврале прошлого года.

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Эта новость появилась через неделю после того, как латвийский сайт расследований iStories опубликовал материал о том, как западные компании реэкспортируют запасные части для самолетов в Россию через третьи страны, в том числе через литовские компании.

После недель переговоров страны-члены ЕС в июне согласовали новый пакет санкций против России, направленный на уклонение от санкций со стороны компаний из ЕС через третьи страны.

Как сообщалось, с начала полномасштабной войны Служба государственных доходов Латвии возбудила более 200 уголовных дел по фактам нарушения санкций, но пока не смогла наказать ни одного экспортера.