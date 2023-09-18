Окупанти всю ніч гатили по Херсонщині, є загиблі і постраждалі – ОВА

В результаті обстрілу Херсону загинув 72-річний чоловік, у Кізомисі через влучання у приватний будинок загинула жінка.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Дослівно: "Ворог всю ніч гатив по Херсонщині. Є загиблі та постраждалі.

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У результаті "прильоту" по Херсону загинув 72-річний чоловік. Ще один - отримав травми, йому надана допомога на місці.

У Кізомисі було влучання в приватний будинок. Від отриманих травм літня жінка померла на місці. Чоловіка 60 років у стані середньої важкості доставили до лікарні".

Деталі: Також під вогнем була Ольгівка. Там постраждала 63-річна жінка. Її госпіталізували.