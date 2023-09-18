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Оккупанты всю ночь били по Херсонщине, есть погибшие и пострадавшие – ОВА

Алена МазуренкоПонедельник, 18 сентября 2023, 09:30
Оккупанты всю ночь били по Херсонщине, есть погибшие и пострадавшие – ОВА
иллюстративное фото из Telegram Прокудина

В результате обстрела Херсона погиб 72-летний мужчина, в Кизомысе из-за попадания в частный дом погибла женщина.

Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram

Дословно: "Враг всю ночь бил по Херсонщине. Есть погибшие и пострадавшие.

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В результате "прилета" по Херсону погиб 72-летний мужчина. Еще один - получил травмы, ему оказана помощь на месте.

В Кизомысе было попадание в частный дом. От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте. Мужчину 60 лет в состоянии средней тяжести доставили в больницу".

Детали: Также под огнем была Ольговка. Там пострадала 63-летняя женщина. Ее госпитализировали.

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Темы: ХерсонХерсонская областьобстрелвойна
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