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ЗСУ з початку наступу звільнили на Півдні більше ніж 260 кв км – Маляр

Альона Мазуренко Понеділок, 18 вересня 2023, 11:10
ЗСУ з початку наступу звільнили на Півдні більше ніж 260 кв км – Маляр
фото з Facebook Генштабу

Заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські війська за час наступу на півдні звільнили вже більше ніж 260 кв.км, а на бахмутському напрямку – 51 кв. км.

Джерело: брифінг Маляр 18 вересня, Military Media Center

Деталі: За словами Маляр, загалом за час наступальних дій на півдні звільнено вже більше ніж 260 кв. км.

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Вона зазначила, що українські військові просуваються на Мелітопольському напрямку.

За минулий тиждень звільнили 5,2 кв. км на південному фронті: "Південніше і східніше від Роботиного ми мали успіхи і протягом минулого тижня на південному напрямку було звільнено 5,2 кв. км".

Також Маляр повідомила, що сили оборони звільнили під Бахмутом 2 кв. км території.

ВІДЕО ДНЯ

Усього з початку українського наступу в цьому районі звільнено 51 кв. км.

Теми: війна
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