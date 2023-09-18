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ВСУ с начала наступления освободили на Юге более 260 кв км – Маляр

Алена МазуренкоПонедельник, 18 сентября 2023, 11:10
ВСУ с начала наступления освободили на Юге более 260 кв км – Маляр
фото из Facebook Генштаба

Заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские войска за время наступления на юге освободили уже более 260 кв.км, а на Бахмутском направлении - 51 кв. км.

Источник: брифинг Маляр 18 сентября, Military Media Center

Детали: По словам Маляр, всего за время наступательных действий на юге освобождено уже более 260 кв. км.

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Она отметила, что украинские военные продвигаются на Мелитопольском направлении.

За прошедшую неделю освободили 5,2 кв. км на южном фронте: "Южнее и восточнее Роботино мы имели успехи и в течение прошлой недели на южном направлении было освобождено 5,2 кв. км".

Также Маляр сообщила, что силы обороны освободили под Бахмутом 2 кв. км территории.

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Всего с начала украинского наступления в этом районе освобождено 51 кв. км.

Темы: война
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