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Росія вирішила брати участь у слуханнях щодо геноциду, які починаються в Гаазі

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 18 вересня 2023, 11:20
Росія вирішила брати участь у слуханнях щодо геноциду, які починаються в Гаазі
слухання за позовом України проти РФ у Палаці миру в Гаазі 7 березня 2022 року, фото: ICJ via Getty Images

У Палаці миру в Гаазі у понеділок починаються слухання у справі за звинуваченнями про порушення Росією Конвенції про заборону геноциду, сама РФ вирішила брати в них участь.

Джерело: кореспондент "Європейської правди" з Гааги , відеоблог про очікування від процесу

Деталі: Росія, яка на попередніх слуханнях ігнорувала процес, цього разу вирішила надіслати делегацію юристів до Гааги, щоби захищатися від звинувачень. Інтереси РФ представляють фахівці російського МЗС, найняті ними юристи з компанії Монастирський, Зюба і Степанов (скорочена назва також звучить як МЗС), а також "міжнародні юристи".

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Інтереси РФ погодилися представляти юристи-науковці з Ірану, Китаю, Перу та юрист з французькою ліцензією Жан-Шарль Чікая, який не є науковцем, а натомість відомий тим, що представляє інтереси найбільш одіозних африканських диктаторів. "ЄвроПравда" вже розповідала про нього у статті про інший процес проти РФ у Гаазі "Право на теракти під час війни".

Україну, окрім фахівців МЗС, представлятимуть представники авторитетної міжнародної юркомпанії Covington & Burling, а також команда науковців-міжнародників, яка вже тривалий час відстоює інтереси України у Гаазі, на чолі з професором Єльської школи права Гарольдом Ко та професором Університету Париж-Нантер Жан-Марком Тувененом.

Також до позову України проти РФ доєдналися ще 32 держави світу.

ВІДЕО ДНЯ

"Європейська правда" слідкуватиме за перебігом процесу. Про вимоги України та суть звинувачень дивіться у блозі "Слова Путіна про геноцид дозволять покарати Росію".

Теми: судНідерландигеноцидРосія
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