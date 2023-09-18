Россия решила участвовать в слушаниях по геноциду, которые начинаются в Гааге

слушания по иску Украины против РФ во Дворце мира в Гааге 7 марта 2022 года, фото: ICJ via Getty Images

Во Дворце мира в Гааге в понедельник начинаются слушания по делу по обвинениям о нарушении Россией Конвенции о запрете геноцида, сама РФ решила принимать в них участие.

Источник: корреспондент "Европейской правды" из Гааги, видеоблог об ожиданиях от процесса

Детали: Россия, которая на предыдущих слушаниях игнорировала процесс, на этот раз решила прислать делегацию юристов в Гаагу, чтобы защищаться от обвинений. Интересы РФ представляют специалисты российского МИД, нанятые ими юристы из компании Монастырский, Зюба и Степанов (сокращенное название также звучит как МЗС), а также "международные юристы"

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Интересы РФ согласились представлять юристы-ученые из Ирана, Китая, Перу и юрист с французской лицензией Жан-Шарль Чикая, который не является ученым, а известен тем, что представляет интересы наиболее одиозных африканских диктаторов. "ЕвроПравда" уже рассказывала о нем в статье о другом процессе против РФ в Гааге "Право на теракты во время войны".

Украину, кроме специалистов МИД, будут представлять представители авторитетной международной юркомпании Covington & Burling, а также команда ученых-международников, которая уже длительное время отстаивает интересы Украины в Гааге, во главе с профессором Йельской школы права Гарольдом Ко и профессором Университета Париж-Нантер Жаном-Марком Тувененом.

Также к иску Украины против РФ присоединились еще 32 государства мира.

ВИДЕО ДНЯ

"Европейская правда" будет следить за ходом процесса. О требованиях Украины и сути обвинений смотрите в блоге "Слова Путина о геноциде позволят наказать Россию".