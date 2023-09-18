На лимано-куп’янському напрямку наразі затишшя, росіяни отримали "на горіхи" – ЗСУ

На лимано-куп’янському напрямку наразі спостерігається затишшя, росіяни "добряче отримали на горіхи" і не переходять до боєзіткнень.

Джерело: керівник пресслужби Східного угруповання військ капітан Ілля Євлаш в ефірі національного телемарафону новин

Пряма мова: "Зокрема, ми бачимо перекидання на лимано-куп’янському напрямку 25-ї армії. Зараз там відбувається деяке затишшя, в тому плані, що там не відбувається безпосередніх бойових зіткнень. Противник зараз більше робить акцент на артилерію".

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Деталі: Євлаш уточнив, що ворог на цьому напрямку 464 рази обстрілявав українські позиції та 13 разів використовував авіацію.

Пряма мова: "Проте до бойових зіткнень він (ворог - ред.) не переходить після того, як добряче отримав на горіхи від наших Сил оборони на цьому напрямку, зокрема під Новоєгорівкою та іншими населеними пунктами на цьому напрямку".

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